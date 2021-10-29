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美軍高層：中國軍事發展「驚人」　美國再不改變將被超越

▲▼解放軍閱兵。（圖／路透社）

▲解放軍閱兵。（圖／路透社）

記者吳美依／編譯

美國參謀長聯席會議副主席、空軍上將海騰（General John Hyten）於28日表示，中國軍力發展速度「驚人」，而美軍的發展卻受到「殘酷的」官僚主義阻撓，「如果我們不做些改變，他們的進步速度與發展軌跡將超越美俄。」

CNN報導，海騰出席國防作家小組圓桌會議時表示，中國軍力發展不僅關乎美國，也與華府盟友緊密相關，「因為這是真正改變全局的事情。如果只有美國（關注），5年內就會出現問題，但如果是美國及我們的盟友，我認為我們可以在一段時間內保持良好狀態。」

▲▼美國參謀長聯席會議副主席、空軍上將海騰（General John Hyten）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國參謀長聯席會議副主席、空軍上將海騰（General John Hyten）。（圖／達志影像／美聯社）

海騰曾任美國戰略司令部司令，負責美國核武貯存，並且監控海外戰略威脅，預計下月就要退休。他談到美軍發展時直言，「儘管我們取得微小進展，國防部依然緩慢且官僚主義得令人難以置信」，並且鼓勵繼任者關注軍情發展的「速度」。

《金融時報》爆料，中國8月曾試射一枚可攜帶核彈頭的高超音速導彈，讓美國情報單位措手不及，就連美軍參謀首長聯席會議主席麥利（Mark Milley）也坦言此事令人非常擔憂。海騰28日則表示，中國正在打造的核子與高超音速武器「是為了美國準備的」，僅部分與台灣有關，「我們必須做出這樣的假設，制定計畫並作好準備。」

國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）先前表示，俄羅斯是美國最急迫的威脅，而中國是「正在逼近中的威脅」。海騰的立場一致，他指出，俄羅斯已經佈署超過1500枚核武，而中國擁有的數量僅此數量的20%。

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