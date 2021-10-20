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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

湯文章／纏訟路迢迢　從台開案看法律見解分歧爭議

前第一家庭駙馬爺趙建銘涉及的台開公司股票內線交易案，近日終於定讞了。這個案子纏訟近16年，歷經5次更審，歷審判決都認定趙建銘觸犯內線交易罪，但一審將趙判刑6年，二審到更二審改判7年，更三審認定內線交易獲利未超過1億元，輕判4年，更四審改判3年，更五審又再認定不法獲利逾1億元，須加重處罰，但因案件審理超過8年，依《速審法》減刑改判3年8月。

本件判決的刑度擺盪在7年到3年之間，讓人看得眼花撩亂。從判決結果來看，主要的原因在於不法犯罪所得的計算。依《證券交易法》規定，若犯罪所得超過1億元，刑責就從 7年起跳，否則就是3年起跳，可是《證券交易法》對於犯罪所得怎麼計算，並沒有規定。本件判決從2009年8月開始，就陷入「如何計算犯罪所得」爭議，而在最高法院、高等法院之間來來回回。

司法實務對於內線交易犯罪所得計算方式，早有「實際所得說」、「擬制所得說」與「關連所得說」等3種方式，就審判獨立的角度而言，法官調查事實及證據後，本於確信見解決定適用哪種算法，並無對錯可言，可是審判獨立並不表示審判可以獨斷，判決結果攸關個人身家性命、財產，判決書更不是學術創見展現的場域，所以天馬行空的法律見解，只會加深人民對於司法公信力的疑慮！

特別是本件犯罪行為人身分特殊，一審法官在判決裡直指這是「權貴犯罪」，權貴案件的特色是被告資源雄厚，可以聘請最優秀的律師，研擬各種精緻的辯護策略來為被告脫罪，每每在程序細節上一拖再拖，發回更審是家常便飯，任何一項司法程序、定義、解釋等，都可以做為發回更審的理由。相較於一般案件，被告要講的話不給講，聲請調查的證據不給查，草草結案，簡直有天壤差別！

更扯的是，以往最高法院實務操作，更一審以後均由同一法官審理，本件最高法院判決，同一法官的法律見解竟然前後不同！難怪人家戲稱「台灣法律像月亮，初一、十五不一樣」，不管是基於什麼冠冕堂皇的理由，判決結果都會引人遐想！

尤其，「遲來的正義非正義」，案件久懸未結，法院辦案辦到社會大眾對於被告是誰都不記得了，不長命者可能等到的是不受理判決便含恨九泉，對被告或被害人而言，得到的正義還是正義嗎？對普羅大眾而言，這判決還有警惕作用嗎？甚至經歷漫長的訴訟煎熬，最後獲得無罪判決定讞，但檢察機關從來沒有一句道歉！司法機關也從來未曾追究課責怠惰的審判人員！想告國家請求損害賠償，更是門都沒有！

所幸，司法行政機關已經意識到這個問題的嚴重性。最高法院大法庭制度從2019年7月實施，迄今己經統一了54件法律爭議，趙建銘的台開內線交易案能夠落幕，也是承辦法官將問題向大法庭提案後，最高法院刑事大法庭作成裁定（108年度台上大字第4349號），認為「內線交易罪利得應分為已實現、未實現，前者以實際所得法計算，後者以擬制所得法計算，且均應扣除手續費等稅費成本」。由於高院更五審採用的見解與大法庭相同，所以駁回上訴。

大法官裁定雖然只有個案拘束力，但因是終審法院的統一見解，對下級審有實質上的拘束力，以後若有類似案件，勢必也會採取相同的見解來檢視。

建立勇於任事的司法機關，尤其最高法院來統一法律見解，甚至於可以獨立認定事實是當務之急，最高法院應該儘量自我判決，不要動輒發回！雖然目前有法律規定，「最高法院是法律審」及審判實務「下級審事實調查不清不楚，怎麼作為裁判基礎」等事實上的困難存在，要全面改變還是一條漫漫長路，但幾十年過去了，司法裁判還是得不到多數人民的認同，顯然可知現行制度是不能滿足人民需求的，若終審法院不自覺，改變永遠缺一角，司法公信力還是在一點一滴流失中！

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●湯文章，東大國際法律事務所主持律師，國立東華大學財經法律研究所兼任助理教授，曾任法官，國立中正大學法學博士。以上言論不代表本公司立場。

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