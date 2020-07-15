台開案更五審趙建銘忽然變瘦　父親趙玉柱：一切都很好

▲高等法院進行台開案更五審。（圖／ETtoday資料照）

記者吳銘峯／台北報導

前總統陳水扁女婿趙建銘涉及的台開內線交易案件，高等法院更五審15日再度開庭審理，在更四審中獲得輕判3年的趙建銘，仍維持先前的態度否認犯罪，並請求更五審改判無罪。由於他的身型比起先前明顯變瘦，記者詢問趙建銘的父親趙玉柱，趙玉柱僅說「一切都很好」。

本案發生於2006年5月間，當時立委邱毅爆料趙建銘透過母親簡水綿炒股。檢調單位介入偵辦，查出趙建銘2005年7月間，兩度參加台北市著名日本料理「三井」宴會，包含台開以及彰化銀行高層，全都參加這兩次宴會。檢方最後依照證交法內線交易罪，對趙建銘等人提起公訴。

案件進入法院審理程序，一審將趙建銘判刑6年，趙玉柱因另涉侵占台灣省桌球協會公款，被加上1條「公益侵占罪」，總計判刑8年4月，2人均併科3千萬罰金。二審判趙氏父子9年6月、7年，均併科3千萬罰金。更一審將趙氏父子分別遭判刑9年、7年，均併科3千萬罰金。更二審改將趙氏父子分別判刑8年6月、7年，均併科3千萬罰金。更三審則將趙氏父子分別判刑4年8月、4年，均併科2500萬罰金；最高法院於2015年將趙玉柱的侵占罪部分先行定讞，並依《速審法》規定，將1年2月刑期減刑為7月定讞，趙玉柱2015年底入監服刑完畢。

全案再經撤銷發回更四審，更四審依《速審法》減刑，將趙建銘輕判3年，趙玉柱輕判2年6月、併科罰金5000萬元，前台開董事長蘇德建2年、緩刑5年，寬頻房訊總經理游世一2年，併科罰金6000萬元。更四審也是歷審裁判中，刑度最輕的判決，全案經最高法院撤銷發回更五審。

更五審於去年10月底首度開庭，趙建銘仍維持先前的態度否認犯罪，他說自己沒有購買台開的股票，也沒有從中獲利，請求更五審法院改判無罪。全案於15日再度開庭審理，法院更新審理程序，法官詢問被告對相關證據有無意見？律師團均表示對客觀事實不爭執，但認為無法證明被告知悉重訊內容與價差的關聯性，法官諭知候核辦。

比起15年前案發時微胖的體型，趙建銘這幾次出庭身型明顯變瘦，但他不願回答記者的任何提問。至於趙玉柱則簡單回答「一切都很好」，也不願多說。

