犯保《馨希望》電子報　高雄城中城惡火犯保即時關懷

▲犯保協會董事長邢泰釗（中），趕赴高雄市立殯儀館了解工作情形，指示讓罹難者安心回家 。（圖／犯保協會提供。）

記者吳銘峯／台北報導

「犯罪被害人保護協會」新一期的《馨希望》電子報19日出刊，內容提到犯保協會多個分會，在高雄城中城大樓火災事件發生後，就在犯保董事長邢泰釗指示下，立即到場協助家屬指認、並關懷家屬。另外也提到屏東女店員遭挖眼案件，犯保也一路相伴，提供協助。

《馨希望》電子報是邢泰釗接任犯保董事長後，為了推廣犯罪被害人保護業務，因此特別製作電子報的方式，讓更多人、更便利的得到犯罪被害人保護的訊息。不僅如此，邢泰釗另外也擔任「更生保護會」的董事長，他也創立更生保護電子報，推廣更保業務。

高雄城中城大樓在14日凌晨發生大火，造成46人死亡的慘劇。犯保協會在事發後立即成立「即時關懷」小組，協調總會及高雄、橋頭、屏東分會專任人力6名，及保護志工共計22名，在當日下午就抵達現場，以關懷罹難者家屬為主，並配合高雄地檢署進行現場服務。此外，犯保協會董事長、台灣高等檢察署檢察長邢泰釗，也在隔日就專程南下高雄，前往殯儀館慰勞第一線工作人員，並指示相關人員持續協助，一起陪伴家屬走過這傷痛的人生歷程，讓罹難者與家人可以安心回家。

此外，屏東高樹鄉9月底發生一起精神病患傷害案件，50歲男子不滿遭潘姓女店員提醒戴好口罩，失控徒手強挖女店員眼睛，造成女店員鼻樑粉碎性骨折、雙眼嚴重受傷。案發後犯保屏東分會也主動聯繫家屬，並由分會龍應達主委帶隊，前往探視並致贈慰問金。屏東分會與志工也提供家屬一路陪伴服務，包含訴訟權益諮詢及整合資源網絡，並與縣府社會處共同討論未來協助被害人復原方向，陪伴被害人逐漸回歸正常生活軌道。

而時值中秋佳節，犯保各分會也在中秋節前總動員，特地向自營之馨生人購買中秋關懷禮品，並由專任人員及保護志工將滿滿的祝福與愛送到每一戶馨生人家庭，表達關懷之意。包含宜蘭分會、彰化分會、雲林分會、澎湖分會等多個分會，都在本期《馨希望》電子報獲得報導。犯保協會也期待透過到府關懷的方式，將最直接的心意傳達，讓馨生人在中秋前夕也能感受社會溫暖，藉由各方的心意帶給馨生家庭一些溫馨與快樂，為馨生家庭的補充正向能量！

▼犯保《馨希望》電子報2021年10月號。（圖／犯罪被害人保護協會提供）