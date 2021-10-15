趙建銘判囚3年8月檢啟動防逃監控　與父親趙玉柱將同關台南監獄

▲趙建銘因台開炒股案被判刑定讞，因居住地在台南，將就近向南檢報到發監。（資料照／記者吳銘峯攝）

記者劉昌松／台北報導

前總統陳水扁女婿趙建銘因台開炒股案，遭判刑3年8月定讞，台北地檢署接到案卷後已啟動防逃機制，並與全案4名被告取得聯繫，確保被告如期到案執行，其中趙建銘與父親趙玉居住地都在台南，2人判刑定讞部分，將囑託台南地檢署，近日傳喚趙家父子報到發監。

趙建銘2005年間，受邀到台北知名日式料理店三井餐廳，與前台開董事長蘇德建、寬頻房訊總經理游世一等人吃飯，席間蘇德建透露台開利多內線消息，趙把消息告訴父親趙玉柱，趙、游等人趁低價買進台開股票，等利多消息公告後出脫賺取暴利。

案經檢察官起訴後，法院多次針對被告犯罪所得計算方式，發回更審，長達16年後才三審定讞，趙建銘被判刑3年8月、趙玉柱4年、蘇德建3年8月、游世一4年4月，同時宣告沒收趙玉柱不法所得約3500萬元、游世一不法所得約6500萬元。

全案在14日判決確定後，檢方立刻啟動防逃機制，並連繫到4名被告，確保日後能如期執行，其中趙建銘、趙玉柱父子的居住地都在台南，所以北檢將囑託南檢代為執行，由南檢定期傳喚趙家父子到案發監。

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