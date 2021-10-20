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社會 社會焦點 保障人權

司法院推4大面向保護　加強照顧刑事訴訟被害人

▲▼司法院刑事廳長彭幸鳴。（圖／司法院提供）

▲司法院刑事廳長彭幸鳴。（圖／司法院提供）

記者吳銘峯／台北報導

《刑事訴訟法》在2019年底修正後，加入「刑事訴訟法關於被害人一般保護及訴訟參與新制」，司法院刑事廳廳長彭幸鳴指出，司法院也在新制實施以來，從資訊獲知、訴訟照料、遮蔽隔離、轉介修復等4大面向，積極推動多項新措施。

以往的刑事訴訟程序均以被告為主體，在2019年的修法後，《刑事訴訟法》納入更多被害人參與的機會。在新修正的條文中，被害人可以聲請從準備程序庭起即參與訴訟，也可選任律師、並有卷證資料獲知權，藉此瞭解訴訟程序進行、卷證資料內容；此外也賦予其訴訟主體權的審判期日到場權利，更加保障。

對此，彭幸鳴從四個面向來說明這2年來司法院的新措施：

一、資訊獲知方面：司法院與法務部已共同建置被害人刑事訴訟資訊獲知平台，並頒布法院辦理此項業務的應行注意事項。包括應儘速分案並全卷密封；若聲請人於偵查中聲請，案件起訴後，法院會繼續以本平台提供案件資訊，包括開庭期日、強制處分之決定、通緝、撤銷通緝、宣判期日及結果、移審、移送執行等。

二、訴訟照料方面：日前已修訂被害人及告訴人訴訟權益告知書，以被害人得以充分理解的角度進行改版。重要內容包括隱私保護、請求使用隔離設備、陳述意見、聲請移付調解及轉介修復式司法、請求身心障礙協助等。此份告知書將由法院主動寄給被害人及告訴人，以降低面臨訴訟程序的不安，進而妥善行使權利。

三、遮蔽隔離方面：特別函請各級法院編列預算購置遮蔽設備，務必注意保護被害人隱私。

四、轉介修復方面：已頒布轉介修復的應行注意事項及多元推動方案，明定基本倫理、取得知情同意、篩選過濾案件原則等事項，法院得依據具體狀況及資源，採取不同的模式方案。

彭幸鳴強調，刑事訴訟制度的目的在於實踐公平正義，被害人權利及保護則是實踐過程中所不可或缺的一環，也唯有被害人得以安心參與訴訟程序，對於訴訟結果寬心以待，法院所追求的公平正義才算是真正實現。

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