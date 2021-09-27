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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

湯文章／人民請求法官評鑑為何都不成立

▲▼司法，法律，判決，國民法官，法官，法秤。（圖／視覺中國）

▲法律人常不自覺展露出專業的傲慢，認為有一定的事實就會有一定的結果，導致某些事實在法律人認為想當然爾的結果，外界看來卻可能是錯的！（圖／視覺中國）

前陣子民間司改會公布《法官法》修法人民直接請求法官評鑑，實施一年後，成立的件數卻是零件，因此懷疑個案評鑑制度是否仍能發揮監督、糾舉不適任法官及檢察官的功能。司法院表示，法官開庭態度確有明顯改善，且因「法律見解」不得聲請評鑑，但評鑑的民眾多是以法律意見來聲請，也就造成「無法成案」的結果。

這樣的結果其實並不意外，縱使修法前僅能由特定團體聲請評鑑，能夠成立的件數也是寥寥無幾。這是否意味台灣的司法人員都極為優秀、敬業，不會構成評鑑成立事由？還是根本就是評鑑制度的設計有問題？

由於當事人請求對法官評鑑須有具體事由，所謂「具體事由」屬於不確定的法律概念。依據《法官法》實施以來的個案經驗，若只是抽象指摘法官口氣太兇、態度不佳，或是判刑太重，都不可能成立評鑑事由，而這些年來司法改革最明顯的成效，確實是法官開庭時態度溫和許多，法院感覺上平易近人多了，所以以上述理由聲請評鑑也少了，反而是「法律見解有問題」聲請評鑑的事由多了，但偏偏 「法律見解」不得聲請評鑑，評鑑成效當然掛零。

法律之見解不得據個案評鑑事由，主要的理由在於，法官於個案審判中所表示的法律見解，屬於審判最核心的價值所在，是《憲法》保障審判獨立的最重要內容。當事人如果對於法官所採取的法律見解不服，應該依循法定救濟程序救濟，不宜成為評鑑的標的。尤其，今日的少數說可能成為明日的多數說。可是法律見解之適用必有事實作為基礎，而事實有無之認定須依憑證據，證據取捨固為自由心證之範疇，但若沒有任何合理之解釋得以持其法律適用，即屬於濫用自由心證，因此若僅是單純法律見解的表達，當然不適合作為評鑑事由。

但若是涵攝錯誤，沒仔細審查是什麼行為，為什麼可以或不可以將其和某法條連結在一起，那就不外乎是法官草率、怠惰，或是邏輯推論能力薄弱，無法正確判斷行為和法條內容兩者能否產生連結，甚至可能是為了偏袒一造，故意曲解法律和行為之間的聯結關係。所以，錯誤的涵攝至少應納入評鑑事由。

《法官法》修法後，評鑑委員人數由11人增為13人，鑑於過往評鑑案件，評鑑委員皆為法律人，同質性太高，有官官相護之嫌，特別增加外部委員到6位，因此當評鑑成效掛零之際，司法院說「並沒有關起門來自己審」，可是看看這6名外部委員怎麼產生的？他們是由法務部及律師公會推舉，再交由司法院長遴聘。

台灣法律圈很小，法律人才的養成過程中，同質性極高，有共通的語言與知識，且法律人受限於自己的學習背景，有相關領域知識、研究方法、思考問題模式上的侷限，使得法律人對於事實的認知與評價，往往有別於非法律人，尤其法律人常不自覺展露出專業的傲慢，認為有一定的事實就會有一定的結果，容易陷於某種迷思，聽不進不同的聲音，導致某些事實在法律人間認為想當然爾的結果，在外界看來卻可能是錯的！

在這種審、檢、辯、學的養成環境相同，同溫層效應猶在，工作接觸頻繁，誰也不想得罪誰的鄉愿文化下，外部委員多半是司法院之友，恐怕樣板、遮羞的功能遠勝於除弊，對於長久以來迭遭批評的「評鑑委員多由法律人」組成的情形並未改善，當然難以期待評鑑結果會有什麼重大改變。

其實官司的兩造有輸有贏，進到法院前多半已有定數，但每個案件的背後可能都存在一個故事，法官辦案如果能夠仔細聆聽這些故事，讓當事人的情緒有地方宣洩，縱然輸了也沒什麼好怨的；只是法官的案件太多，開庭要的是法條的構成要件，查的證據要與構成要件有關，無關的一概不理會，開庭只為了結案、為了績效，當事人的故事不重要，每個月月底未結案件的數字看得比什麼都重要。少了聆聽，不給當事人說話的機會，請求調查的證據不給查，判決書一句「與待證事實無關」，人民滿腹委屈沒有機會說出來就拿到了答案，怎麼會去相信法官給的答案是對的？這才是司法沉痾所在。這點沒辦法改變，民怨少不了，人民請求法官個案評鑑也絕對少不了！

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●湯文章，東大國際法律事務所主持律師，國立東華大學財經法律研究所兼任助理教授，曾任法官，國立中正大學法學博士。以上言論不代表本公司立場。

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