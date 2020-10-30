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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

更五審再加重　高院批趙建銘：造成大眾對證券交易產生疑慮

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▲▼前總統陳水扁女婿趙建銘，身材變瘦，成為型男醫師。（圖／記者吳銘峯攝）

▲高院批評趙建銘造成社會大眾對證券交易產生疑慮。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

前總統陳水扁女婿趙建銘涉及的台開內線交易案件，高等法院更五審30日宣判，趙建銘與父親趙玉柱分別遭判刑3年8月與4年，刑度均比更四審要重。高院在量刑理由中指出，趙建銘身為醫師又是總統女婿，言行深受矚目，卻犯下內線交易罪，「造成社會大眾對證券交易市場之健全與公平產生高度疑慮。」所以加重。

台開股票內線交易案爆發後，檢方對趙建銘等人提起公訴，並對趙建銘具體求刑8年，對趙玉柱求刑10年。案經纏訟14年，趙建銘一審遭判刑6年，趙玉柱因另涉侵占台灣省桌球協會公款，遭判刑8年4月。二審判趙氏父子9年6月、7年，更一審改判刑9年、7年，更二審再減輕，判刑8年6月、7年。更三審時因《速審法》規定，趙氏父子獲得大幅度減輕，改判4年8月、4年。更四審刑度最輕，趙建銘獲輕判3年，趙玉柱也遭輕判2年6月。

不過高院30日更五審又再加重，改判趙建銘3年8月、趙玉柱4年。高院在判決理由中指出，本案爭議點在於「內線交易罪」的犯罪所得計算問題，而更五審採用2種計算方式：已售出股票部分採「實際所得法」；至於未售出股票、無從計算實際所得之狀況，則以消息公開後10個營業日收盤平均價格，擬制為賣出價格之「擬制所得法」，一併計算為犯罪所得。最後仍認定趙建銘父子與前台開董事長蘇德建、寬頻房訊總經理游世一等人，共犯本罪且犯罪所得超過1億元，應予加重。

但考量本案訴訟繫屬超過8年，有《速審法》相關規定適用，因此更五審予以減刑。其中高院認為，趙建銘當時為台大醫院醫師，又是當時總統陳水扁的女婿「智識程度及社經地位均高於一般社會大眾，言行深受矚目，卻於三井宴席中確認分配買入之股票張數，並將所獲悉之重大消息轉告趙玉柱，造成社會大眾對證券交易市場之健全與公平產生高度疑慮。」因此將他判刑3年8月。

另外高院也批評國小校長退休的趙玉柱，「身為教育工作者及當時總統親家，又有相當之買賣股票投資經驗，智識程度與社經地位均高於一般大眾，卻未能謹慎自持，利用內線消息買入台開公司股票，獲利高達3千多萬元，嚴重影響證券市場交易秩序之健全與公平，又始終否認犯罪。」最後判刑4年。此外，蘇德建本次遭判刑3年8月，游世一遭判刑4年4月，也都比更四審加重許多。
 

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