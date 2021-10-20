北韓用試射新型SLBM嗆南韓！體積輕巧可躲攔截...可癱瘓駐日美軍

▲北韓官媒證實，19日從新浦級潛艦「8.24英雄艦」成功試射迷你潛射彈道飛彈。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓軍方昨（19）日觀測到北韓（朝鮮）在咸鏡南道新浦市疑似試射1枚短程的潛射彈道飛彈（SLBM），該枚飛彈的頂點高度60公里、飛行距離為590公里，事後北韓官媒才於今（20）日清晨以4段文字簡短報導，證實試射新款「迷你SLBM」的消息。南韓媒體分析，北韓此舉恐怕帶有向才於上個月試射SLBM的南韓較勁的意味。

北韓官媒《朝中社》在報導中指出，此次新研發的「迷你潛射彈道飛彈（SLBM）」在5年前首次試射SLBM成功的「8.24英雄艦」上試射，19日由朝鮮民主主義人民共和國的國防科學院主導進行，其中引進「下降階段後2次爬坡」（pull-up）等操縱誘導技術，大幅提升海軍水底作戰能力。

該枚飛彈才於11日朝鮮勞動黨創黨76周年的國防發展展覽會「自衛-2021」上首度亮相，而金正恩也有出席國防發展展覽會的開幕儀式，並在儀式上致辭演說。

▲北韓在潛艦內成功試射SLBM，而非過去透過駁船試射的方式。（圖／路透社）

根據南韓媒體《韓聯社》分析，從北韓官方所公開的照片來看，此次用來進行新型迷你SLBM試射的潛艇，正是2000噸級的新浦級潛艦，專門用來搭載、發射SLBM的潛艦，之所以被塗上「8.24英雄艦」的字樣，正式紀念2016年8月24日北韓首度成功透過該艦在咸鏡南道新浦海域試射SLBM「北極星-1型」。

報導指出，新款迷你SLBM雖然射程上與他款相比較短，但其採用更輕型、更薄更小的設計，直徑未滿1.1公尺，且引進「下降階段後2次爬坡」（pull-up）技術。南韓軍事專家分析，新款迷你SLBM恐怕讓愛國者三型飛彈（PAC-3）在攔截上更加困難，成功迴避飛彈攔截網絡，並打擊南韓重要軍事設施，甚至對駐日美軍造成傷害。

相較於前陣子北韓試射地對空飛彈、極超音速飛彈、透過鐵路列車試射彈道飛彈時由勞動黨中央委員會書記朴正天親自主導，此次試射不僅最高領導人金正恩仍選擇未出席，就連朴正天也未出席指導，僅由軍需工業部長柳真（유진，音譯）、軍需工業部副部長金正植（김정식，音譯）以及國防科學院指導幹部出席。

▲南韓島山安昌浩級潛艦水中試射SLBM成功。（圖／達志影像／newscom）

南韓媒體認為，北韓19日試射之所以讓層級較低的官員指導，並且官媒以較簡短的文章進行報導，可能是意識到南韓才於上個月15日成功試射SLBM，而用來搭載飛彈試射的潛艦為5年前同一艘「8.24英雄艦」，更代表著向南韓嗆聲，「我們比南朝鮮（南韓）更早研發出SLBM！」

先前南韓海軍於9月15日成功在3000千噸級「島山安昌浩級潛艦」試射SLBM，並由總統文在寅視察，青瓦台對外宣佈，南韓成為全球第7個擁有利用潛艦試射SLBM的國家。然而若算上2016年8月首度成功試射SLBM的北韓，南韓應為全球第8國擁有該技術的國家；換句話說，南韓並不承認北韓擁有該項技術。為此，北韓當局表示極度不滿。

據悉，北韓國防科學院長張昌河（장창하）於9月20日曾透過《朝中社》發表社論，認為南韓研發的SLBM只能算是蹣跚學步的階段，根本無法造成具威脅性的攻擊。

►北韓官媒證實：成功試射新型潛射彈道飛彈

►北韓今（19）試射不明飛行物！青瓦台急召NSC 證實是短程彈道飛彈

北韓今年（2021）飛彈試射一覽：

1月22日：在平安北道龜城市朝西海（黃海）試射2枚巡弋飛彈

3月21日：在平安北道溫泉郡朝西海（黃海）試射2枚巡弋飛彈

3月25日：在咸鏡南道咸州一帶朝東海（日本海）試射2枚彈道飛彈

9月11至12日：試射新型遠程巡弋飛彈，據稱飛行1500公里後成功擊中目標，位置不詳

9月15日：在平安南道陽德郡的鐵路列車朝東海（日本海）試射2枚短程彈道飛彈

9月28日：在慈江道龍林郡都陽里朝東海（日本海）試射極超音速飛彈「火星-8型」

9月30日：試射「反航空」地對空飛彈

10月19日：在咸鏡南道新浦市朝東海（日本海）試射1枚新款「迷你潛射彈道飛彈」

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