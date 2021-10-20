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越獄影片曝！　北韓前特種兵「飛爬圍欄」翻牆逃出吉林監獄

記者張靖榕／綜合陸媒報導

大陸關押重刑犯的吉林監獄傳出逃獄，18日晚間6點多成功逃脫的是一名北韓籍犯人，他被監視器錄下矯健的身手，徒手爬出牆外後逃逸無蹤。該事件後來引起媒體注意，微博也有大量網友討論，並有消息稱逃獄嫌犯其實是一名極度危險的北韓前特種兵。

▲▼影片曝光！北韓囚犯「身手超好」 成功翻牆逃出中國重刑犯監獄。（圖／翻攝自微博）

▲身手靈敏的朱賢健爬上圍欄後利用全身力氣跳到高點，接著爬上頂棚並跳牆脫逃。（圖／翻攝自微博）

吉林省吉林監獄19日上午發布懸賞通告，指出逃獄罪犯名為朱賢健，目前強行脫逃並且下落不明，因此懸賞15萬元人民幣（約新台幣65萬元）。消息指出18日晚間6點多，朱賢健利用收工時間展開脫逃行動，他逃獄的過程在網路瘋傳，其中一個監視器畫面顯示，穿著獄服的朱賢健當時正獨自一人在戶外走動，被獄警發現後立刻拔腿狂奔，跑到高近3層樓的鐵圍欄前迅速攀爬，隨即抵達遮雨棚後從棚頂直接跳出監獄外，重擊地面後他喘了口氣，之後又站起身來繼續狂奔。

吉林監獄釋出朱賢健的外觀特徵，指出他1982年10月13日出生，現年39歲，身高160公分，臉部特徵為單眼皮、瓜子臉和小眼睛，逃跑時全身穿著監獄勞動服；警方也釋出照片通緝，要求目擊的民眾立刻通知。

背景顯示朱賢健是在2014年犯下偷越國境、竊盜、搶劫等罪，合併處刑11年3個月，並罰人民幣1.6萬元（約新台幣6.9萬元），刑滿後驅逐出境。服刑期間，朱賢健還在2017年和2020年2度獲得減刑，準備在2023年8月21日釋放出獄。

微博帳號「衝鋒號角」指出，朱賢健此前是一名北韓公民，龍北炭礦工人，住在朝鮮咸镜北道京原郡，是北韓特種部隊退役士兵，熟悉武器操作和使用，極具攻擊性和危險性。

吉林監獄為吉林省5大重刑犯監獄之一，對於朱賢健逃脫，目前並沒有進一步回應，僅發布懸賞通告及懸賞金額。

事件引起微博網友關注，「監獄可能太過自信，麻痺大意了，這種特種兵可是實打實的」、「通告裡根本沒講會使用武器」、「會武器又怎樣，他去哪找武器」、「這15萬（人民幣）不好掙啊」、「這監獄長要蹲大牢了」、「監獄一批領導要下台了」。

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