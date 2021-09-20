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南韓「潛射彈道飛彈」搶先試射成功　北韓反嗆：技術太差根本不算

記者張寧倢／外電報導

南韓15日利用海軍3000噸級「島山安昌浩號」潛艇自水下成功試射國產潛射彈道飛彈（SLBM），成為全球第7個成功試射潛射導彈的國家。對此，北韓國防科學院長張昌河20日於官媒《朝中社》撰文表示，南韓公開的潛射飛彈「還停留在起步階段」，不構成威懾程度。

▲▼南韓15日進行首次潛艦發射之彈道飛彈試射、潛射彈道飛彈。（圖／翻攝自YouTube／ROK Ministry of National Defense）

▲南韓15日進行首次潛艦發射之彈道飛彈試射。（圖／翻攝自YouTube／ROK Ministry of National Defense）

韓聯社引述《朝中社》文章報導，張昌河認為南韓發射的「根本算不上」潛射彈道飛彈，僅是一枚射程不足500公里的戰術彈導飛彈，從發射器上安裝的摺疊翼就可以看出「只不過是剛起步」，包含水下發射的核心技術也尚未掌握，無法在戰爭中作為有效的攻擊手段，不具戰略價值。

▲▼北韓鐵路機動導彈團16日在火車上發射彈道飛彈，不同於以往試射彈道飛彈主要用輪式或履帶式發射車。（圖／路透）

▲北韓鐵路機動導彈團16日在火車上發射彈道飛彈，不同於以往試射彈道飛彈主要用輪式或履帶式發射車。（圖／路透）

張昌河表示，北韓先前也經歷類似的開發過程，而擁有潛射飛彈的國家大多都掌握了在複雜的流體中，旋轉噴頭的推力向量控制。另外，張昌河也警告，韓國專注於研發作戰潛艦，預示著韓半島軍事緊張升級，「這讓我們（北韓）看清現實，更明確地意識到我們該做什麼。」暗示北韓可能將再有新的軍事動作。

有分析人士認為，張昌河此言是出於對南韓先於北韓，成為全球第7個成功試射潛射彈道飛彈的國家一事感到不滿，北韓2015年就曾進行「北極星1型」、「北極星3型」潛射飛彈水下試射，去年10月閱兵式也首次公開「北極星4s型」、「北極星5s型」等更新的型號，但據悉至今尚未成功完成水下試射。

►全球第7國　青瓦台：南韓潛艦成功試射國產潛射導彈
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