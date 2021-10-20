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快訊／日本熊本阿蘇火山突爆發！　氣象廳緊急呼籲：不要再入山

▲▼日本熊本阿蘇火山突爆發！　氣象廳緊急呼籲：不要再入山。（圖／推特／@Yuraldo1000）

▲阿蘇火山20日上午突噴發。（圖／推特／@Yuraldo1000）

記者王佩翊／編譯

日本氣象廳20日發布「噴火速報」表示，位於熊本縣的阿蘇火山上午11時43分左右爆發，目前仍在調查詳細情況。氣象廳也緊急呼籲已經進入阿蘇山內的民眾務必確保自身安全，其他民眾則不要再進山。

根據《日本放送協會》報導，阿蘇山20日上午11時43分發生火山爆發，氣象廳緊急發布噴火速報，並將噴火警戒調整至第3級，由於可能持續發生噴火並對附近地區產生重大影響，因此呼籲民眾禁止登山，並且不要再靠近該區域。

事實上，阿蘇火山近日因為地底熱水與岩漿活動等火山性微動的幅度增加，氣象廳早在本月13日就已經將火山警戒提高至第2級。

阿蘇火山高1592公尺，是一座坐落於熊本縣的活火山，目前熊本縣的阿蘇市、高森町以及南阿蘇村都可能受到影響。

《宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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