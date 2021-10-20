「回國隔離14天」何時鬆綁　醫估最快時間：好想去東京

▲日本是國人相當愛去的國家，圖為東京知名淺草寺「雷門」。（圖／資料照／記者陳俊宏攝）

記者陳俊宏／綜合報導

「真的好想回去看看現在的東京街頭呀！」前台大感染科醫師林氏璧表示，估計可能至少國內要打到兩劑8成甚至更高，才會有開始鬆綁回國隔離14天的機會，可能也要到明年第二季以後了，「這個冬天，我也只好繼續宅在家裡看日劇了。」

林氏璧今在「日本自助旅遊中毒者」臉書表示，隨著各國Delta疫情趨緩，疫苗覆蓋率也漸漸提高，美國、日本、新加坡、印尼、泰國、馬來西亞等國正計劃逐步放寬邊境管制，對「完整接種疫苗」的旅客鬆綁限制，希望在疫情與經濟之間取得平衡。

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▼東京淺草寺「仲見世通」。（圖／資料照／記者陳俊宏攝）

林氏璧說，台灣因為守得很好，有機會把Delta繼續擋在外面，因此指揮中心在疫苗打到一定覆蓋率之前，應該是不會鬆綁邊境管制措施的。

林氏璧指出，估計可能至少國內要打到兩劑8成甚至更高，才會有開始鬆綁回國隔離14天的機會，個人猜測可能也要到明年第二季以後了，「這個冬天，我也只好繼續宅在家裡看日劇了...」

林氏璧表示，因為離開放國門還有一陣子，對於世界各國開放國門的努力，台灣就好好觀察吧，目前真的還不用擔心打什麼疫苗不能去什麼國家，「我想這些政策各國一定還會繼續滾動式調整的，讓我們繼續看下去吧；不過，看到東京疫情一路下降，目前檢查陽性率已經低到0.8%，真的好想回去看看現在的東京街頭呀。」

▼東京豐洲街頭。（圖／資料照／記者陳俊宏攝）

