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CNN：台美官員曾討論加速交付F-16　拜登政府內部意見分歧

▲▼共機擾台示意圖。（圖／路透）

▲近來共機頻繁侵擾台灣防空識別區，美國兩黨議員敦促總統拜登對北京採取更強硬態度。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

共機近來頻繁侵擾台灣防空識別區，兩岸關係越趨緊張，美國兩黨議員也敦促拜登政府，必須盡快對北京採取更強硬的態度，但國務院和國防部仍有意見分歧。消息人士則指出，台灣政府官員已經和美方討論過，加快交付F-16V戰機的可能性。

根據CNN報導，近來共機頻繁侵擾台灣防空識別區，美國兩黨議員敦促總統拜登對北京採取更強硬態度，但消息人士指出，拜登政府內部對此仍有分歧。印太司令部對中國大陸軍隊迅速現代化感到擔憂，同時也希望能提高對台灣的軍事訓練；國務院則保持謹慎態度，情報官員也沒有看到中國大陸準備攻台的證據。

此外，台灣和美國的消息人士透露，在共機最近一次侵擾之前，拜登政府就已經和台灣官員討論了加快交付F-16V戰機的可能性。美方在2019年批准對台軍售22架戰機，通常交貨期會長達10年，但考量到近來中國大陸的挑釁行動，台灣希望能夠加快實際交付的時間。

▲▼ F-16V配備各式飛彈,其中向美國新採購新式的AIM-9X超級響尾蛇飛彈,首度曝光。（圖／記者呂佳賢攝）

▲傳台灣政府官員已經和美方討論過，加快交付F-16V戰機的可能性。（圖／記者呂佳賢攝）

CNN提到，美國數十年來都採取「戰略模糊性」的概念來處理台灣的問題，但近來北京威脅動作頻頻，讓美方不得不考慮改變作法。參議院民主黨資深助理表示，模稜兩可的態度可能會導致誤判的風險；另一名資深政府官員也說，「美國對台灣的支持仍是強而有力的、有原則且兩黨一致的。」

美國前副國務卿史坦柏格（James Steinberg）也同樣贊成美方採取更強硬態度，「如果覺得習近平的威脅言論是在虛張聲勢，那將是完全錯誤的，美國外交政策的一貫錯誤就是，把自身的務實理性強加於他人身上，認為對方是言不由衷的。」

另一方面，知情人士透露，採取保守態度的國務院和情報界認為，儘管10月4日有56架共機進入台灣防空識別區，創下有史以來最大規模紀錄，但目前還未看到任何跡象表明中國大陸正準備發動軍事攻擊，「這無疑是一次戲劇性的升級，但沒有跡象表明中國大陸準備進攻台灣。」

美國國防部提到，最關鍵的恐怕是2027年，因為適逢中國人民解放軍成立100周年、中國大陸國家主席習近平第三屆任期的最後一年，是一個相當關鍵的年份，如果屆時「和平統一」尚未實現，不排除會武統台灣。

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