世界醫師會91:16通過「挺台參與WHO」決議　否決中國打壓台灣提案

▲世界醫師會91:16通過「挺台參與WHO」決議。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

世界醫師會（WMA）11日至15日在英國倫敦召開大會，中國醫師會提案取消「支持台灣參與世界衛生組織（WHO）、世界醫師會的決議文，所幸經過一陣激烈辯論後，最終以99票比19票否決「取消提案」，並以91票比16票通過決議文，理論上中國醫師會10年內將沒有再次否決的空間。

台灣醫師會（TMA）今年1月在世界醫師會西班牙大會續會時，就提出了「支持台灣參與WHO及WHA相關機制」決議文修正案，當時各國表決13比1通過，今年4月在首爾理事會上，中國再次重申反對立場，並且要求取消決議文，最終以22比1票數，否決取消提案。

世界醫師會11日至15日在英國倫敦舉辦2021年會員大會，不過由於新冠肺炎疫情影響，大會會議改以視訊方式進行。台灣醫師會理事長邱泰源這一次以WMA理事身分，率領台灣數十位醫界資深代表，以及中青生代優秀醫師團隊共同參與會議。

根據《中央社》報導，邱泰源表示，中國醫師會在會議上再次提案，要求取消支持台灣參與WHO、WHA的決議文，經過一陣激烈辯論後，各國代表以99票對19票否決取消提案，接著又以91票比16票，通過台灣提出的決議文。

邱泰源指出，由於WMA的決議文原則上為10年檢討一次，經過這一次的大會表決，支持台灣參與WHO及WHA決議文修正案即是完整定案，理論上未來10年內不會有改變。

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