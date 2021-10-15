美軍特種部隊駐台最大目的曝光！　彭博專欄作家揭密

▲美國陸軍特種部隊。（示意圖／翻攝自美國特種部隊官網）

文／中央社台北13日綜合外電報導

美媒上週揭露美軍已秘密駐台訓練國軍至少1年。彭博專欄分析，美軍駐台後，有可能實現美台高官互訪；未來拜登團隊會在遵守「一中政策」基本宗旨之際，致力提高共軍侵台代價。

「華爾街日報」7日引述未具名官員說法指出，美軍特種作戰及支援部隊約20多名成員駐台訓練中華民國陸軍小型分隊，美軍陸戰隊則與中華民國海軍從事小艇訓練。官員還說，美軍已在台運作至少一年，採輪調模式，意味美軍成員不同時間赴台協助訓練。

彭博今天刊出專欄作家史塔伏瑞迪斯（James Stavridis）對美軍駐台的分析專文。史塔伏瑞迪斯是美軍退役海軍上將，並曾擔任北大西洋公約組織（NATO）盟軍最高司令。

史塔伏瑞迪斯寫道，1970年代中期他從美國海軍官校畢業後，被分配到一艘準備部署至西太平洋的驅逐艦，當時預定停靠的港口包括基隆。那時候對海軍艦艇而言，基隆是個熱情友好的港口，而且經常可見掛著美國國旗的驅逐艦和巡洋艦出入台灣港口。

然而突然之間，他們訪問基隆和高雄的行程都遭取消，改停菲律賓和當時的英屬香港。他們既驚訝又失望，但也感受到一股地緣政治狂風正吹過東亞─時任美國總統卡特（Jimmy Carter）政府決定默認北京堅持的只有「一個中國」，放棄與台灣的外交關係和軍事接觸。

史塔伏瑞迪斯表示：「接下來40年裡，台灣境內看不到美國駐軍。（然而）根據可信新聞報導，情況在上週有所改變。」針對美軍駐台的報導，美台雙方都未否認，還有至少一名不具名美國官員加以證實。

究竟發生了什麼變化，美台軍事關係的未來又為何？

史塔伏瑞迪斯指出，目前大戰略背景並未改變。美國依然遵循1970年代末期同意的基本宗旨，不給予台灣官方外交承認，亦不公開支持台灣獨立。史塔伏瑞迪斯說，這有可能是美國總統拜登（Joe Biden）上週表示「我們將遵守台灣協議」的意思。

在防務安排方面，美國仍遵守「戰略模糊」政策，亦即不明確表態也不否認若台灣遭遇攻擊將協助台灣。美國已出售相當先進的武器系統給台灣、在國際論壇上挺台，並與台灣維持強健的貿易和投資關係。

史塔伏瑞迪斯指出，過去幾年來有種情況開始改變，那就是共軍對台立場愈來愈具侵略性。中國每年增添數十艘軍艦，而中國軍艦數量早已是全球之最。

目前美國海軍在海上攻擊和防禦系統、印太地區重要前進基地、核子動力潛艦和航艦方面，仍握有質的優勢。但中國有數量優勢，而且中國正逐步鞏固對台進行有效兩棲攻擊的能力。

解放軍空軍也在台灣附近加強行動，10月初有超過150架次的共機進入台灣防空識別區（ADIZ），其中包括戰鬥機、轟炸機和反潛機。共機每次出動都讓台灣空軍面臨回應壓力，降低台灣防空網對未來大規模行動的敏感度，同時對美釋出勿強化與台關係的訊號。

現在這個區域的專家愈來愈不安。今年春天，時任美國印太司令部司令戴維森（Phil Davidson）在國會聽證會上警告，中國6年內攻台的可能性很大。台灣國防部長邱國正上週也說，目前兩岸情勢緊繃是40年以來最嚴峻的時刻；中共目前已有犯台能力，但要付出成本，2025年成本將更為降低，並具備全面犯台能力。澳洲前總理陸克文（Kevin Rudd）和艾波特（Tony Abbott）也對北京最新獨斷態度示警。

史塔伏瑞迪斯預測，拜登團隊會遵守「一中政策」基本宗旨，同時致力提高共軍侵台代價，因此美國對台進行小規模但具戰術意義的特種部隊和陸戰隊部署，而且「接著而來的可能是高層官員互訪」。

許多觀察家也已呼籲對台強化防務支援，納入能在海上攻擊共軍艦艇的海軍打擊飛彈（Naval Strike Missile, NSM）、更精良的飛彈防禦系統（用以保護重要後勤基礎設施，如機場、港口、指揮控制中心等）、能按指令啟動的反艦智慧型水雷、網路安全攻防措施，以及讓特種部隊接受特定反侵略戰術訓練。

史塔伏瑞迪斯分析，美國也將致力強化區域內盟友、夥伴和友人決心─特別是與美國組成四方安全對話（Quad）的日本、印度和澳洲。美國的歐洲盟友也將提升部署印太地區的頻率，例如英國新航艦伊麗莎白女王號（HMS Queen Elizabeth）目前的任務。

史塔伏瑞迪斯說，與此同時，在美國國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）和中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪上週會面後，拜登也將推動與中國國家主席習近平建立直接聯繫管道，包括今年稍晚可能舉行的視訊峰會，亦即美方將「在必要之處對抗，同時尋找可以合作的領域」，但問題終究得回到上述種種行動能否嚇阻北京。

史塔伏瑞迪斯在文末表示，目前局勢雖不會立即爆發，而且肯定不會在北京冬奧登場前發生，但緊張氣氛將逐步趨濃，但願拜習將如預期進行視訊會議，並坦率討論到台灣議題。