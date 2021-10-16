嬌生疫苗抗體低於莫德納、BNT　美FDA顧問團一致建議加打第2劑

▲ 南韓民眾接種嬌生疫苗。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠肺炎肆虐近二年，變種病毒持續考驗疫苗效力。美國食品藥品監督管理局（FDA）外部顧問團15日一致建議，為施打嬌生單劑新冠疫苗者追加接種第二劑，並與第一劑間隔至少2個月，以提升保護力。

《路透社》報導，顧問團聽取嬌生公司（Johnson & Johnson）及FDA科學家說法後指出，相較使用mRNA技術的莫德納、輝瑞/BNT疫苗，嬌生疫苗引起的中和抗體水平較低，因此支持所有18歲以上接種者在注射第一劑的2個月後注射第二劑。

主持會議的密西根大學公衛學院流行病學家蒙托（Arnold Monto）表示，「這在公衛上是當務之急」，由於嬌生疫苗帶來的保護力整體上低於mRNA疫苗，有必要採取行動。

FDA官員馬克斯（Peter Marks）說明，嬌生提供的所有數據都未能證明其疫苗能夠長期維持良好保護力，以抵禦所有形式的疾病，就連對抗重症的效力都有疑慮。嬌生公司的科學家則宣稱，其疫苗效力比mRNA疫苗更為持久。

若FDA批准嬌生第二劑，美國疾病控制與預防中心（CDC）顧問團預計於下周開會討論，CDC也將針對應接種的族群提出具體建議。

另一方面，馬克斯提到，FDA正考慮將第三劑BNT疫苗年齡限制下修至40歲。FDA上月批准65歲以上及重症高危險群接種BNT第三劑，但以色列數據顯示，BNT疫苗效力會逐漸下降，因此也許有必要擴大第三劑接種。

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