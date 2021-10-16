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中國經濟脅迫日增　美跨黨派議員推法案反擊

▲▼中美關係,美中關係。（圖／CFP）

▲美國跨黨派的反中國經濟脅迫法案將要求美國總統成立一個跨機構的反經濟脅迫特別工作小組。（圖／CFP）

文／中央社記者江今葉華盛頓15日專電

美國眾院外委會亞太小組主席貝拉與共和黨籍眾議員華格納今天推出反中國經濟脅迫法案，法案將成立第一個跨機構工作小組因應中國日益增加的經濟脅迫行為。

法案由貝拉（Ami Bera）與華格納（Ann Wagner）主導，民主黨籍眾議員卡斯楚（Joaquin Castro）、泰塔斯（Dina Titus）、瓦爾加斯（Juan Vargas），以及共和黨籍眾議員夏波（Steve Chabot）、費茨派垂克（Brian Fitzpatrick）也參與提案。

貝拉透過新聞稿表示，中國政府越來越常使用邪惡且具強制性的經濟行為懲罰北京認為違背其利益政策的國家、企業與組織。在中國持續以強制措施脅迫印太區域夥伴與美國自身國家安全和經濟福祉之際，美國政府應當更深入了解北京策略。

華格納指出，中國強硬與掠奪性經濟措施損害美國夥伴，對美國的損害也不僅止於印太地區。這項法案提出目的在確保美國以協調和全面方式展開對中國經濟霸凌的回擊。

這項跨黨派的反中國經濟脅迫法案（Countering China Economic Coercion Act）將要求美國總統成立一個跨機構的反經濟脅迫特別工作小組，由總統選定的國安會成員擔任主席，並由相關部門與機構助理部長級官員組成。

工作小組的主要職責包括制訂和實施美國因應中國經濟脅迫戰略、監測和評估中國經濟脅迫成本以及對美國國家利益影響、促進跨機構協調以及與私部門和美國盟友與合作夥伴的訊息分享、發布並定期更新中國經濟脅迫案件清單。

過去10年，中國對美國主要夥伴與盟國採取脅迫性經濟措施包括：

2010年，日本與中國漁船在東海爭議海域發生衝突時，中國停止向日本出口稀土；

2016年，韓國同意美軍在當地部署薩德（THAAD，終端高空防禦系統）時，中國限制進口韓國娛樂與其他文化產品，禁止銷售部分韓國家用產品並限制兩地旅遊；

2020年，澳洲呼籲對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）起源進行獨立調查後，中國對澳洲葡萄酒與大麥祭出關稅報復。

►太神！這台可以吹出涼風又趕走過敏

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