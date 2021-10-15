共機頻繁擾台　白宮：助台維持自衛能力

▲白宮發言人莎琪（Jen Psaki）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者江今葉華盛頓14日專電

共機近來頻繁擾台，引發國際關注。白宮發言人莎琪今天再度重申美國對台承諾堅若磐石，美方也會持續協助台灣維持足夠自我防衛能力。

根據國防部統計，共軍1日至5日出動150架次軍機侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ），超越9月共117架次擾台的單月紀錄。台海緊張局勢升溫，多國譴責北京破壞區域和平穩定。

莎琪（Jen Psaki）今天在白宮例行媒體簡報被問及美國是否會遵循台灣關係法承諾，在台灣遭到攻擊派遣美軍協防。莎琪首先重申，美國對台承諾堅若磐石，有助於維繫台海與區域和平穩定，美國將持續協助台灣維持足夠的自我防衛能力。

她表示，美國的做法以及與台灣的防務關係是以台灣關係法為指導，美方恪守台灣關係法承諾，持續支持台灣自我防衛，美方也持續反對任何片面改變現狀。美方對與台灣防務關係的支持，仍然與中華人民共和國目前構成的威脅相吻合。

雖然無法對具體的軍事行動或訓練發表意見，但莎琪強調，美國對與台灣防務關係的支持維持一致。

對於共機近來頻繁侵台行動，美國官方多次表達對台堅定支持。美國總統拜登（Joe Biden）6日被問及此事時表示，他曾與中國國家主席習近平談到台灣議題，兩人同意遵守「台灣協議」（Taiwan agreement），他也明確表明除遵守協議外，習近平不應做其他事。

雖然拜登並未說明「台灣協議」內涵，但美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）3日針對共機擾台的聲明，提及美國會維持美中三公報、台灣關係法和六項保證下的承諾。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）8日訪問巴黎時也同樣被媒體追問此事，他當時表示，美國非常關切中國軍事挑釁行動，強烈敦促北京停止脅迫台灣，並強調美國對台承諾「堅若磐石」。

美國國防部發言人柯比（John Kirby）12日時指出，中國擴大對台灣恫嚇與施壓，破壞穩定也增加誤判風險。美方對台承諾堅若磐石，美方會持續協助台灣維持足夠的自我防衛能力。美方對台灣的支持與和台灣的防務關係，與台灣當前面臨的中國威脅一致，美方也敦促北京履行美中三公報中和平解決兩岸分歧的承諾。