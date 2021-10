快訊／美國高中足球賽爆槍擊！至少4人中彈　球迷竄逃影片曝

▲ 美國阿拉巴馬州高中美式足球賽現場爆槍擊。(圖/翻攝自推特)

記者陳宛貞/綜合外電報導

美國阿拉巴馬州15日晚間一場高中美式足球賽中發生槍擊事件,比賽結束前幾分鐘從看台傳出至少4聲巨響,據警方說法,至少有4人中彈,其中1人傷勢嚴重,有生命危險,槍手尚未落網。現場影片可見,槍響後觀眾及球員都一陣驚慌,一面逃跑一面發出驚恐叫聲,還可聽見轉播員透過麥克風呼籲人們尋找掩護。

The field has cleared shots fired in the stands at the Vigor vs Williamson game. pic.twitter.com/7TqsNjOk6P