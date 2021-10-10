桃園「國旗屋」國慶升旗　張亞中現身：結束兩岸敵對創造和平

▲張亞中現身桃園「國旗屋」國慶升旗典禮，感謝張老旺給大家一個愛國的機會。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園「國旗屋」雙十國慶升旗典禮，今年邁入第27年，在2萬面國旗齊飄揚的旗海中，今日上午10點展開；孫文學校長校長張亞中突然現身典禮，氣氛嗨的最高點！張亞中大聲疾呼國民黨要號召「十萬孫粉十萬軍，救黨救國救兩岸」，呼籲人民要弘揚中華文化，大聲說出「台灣人也是中國人」，結束兩岸敵對，創造兩岸和平。

▲桃園「國旗屋」國慶升旗典禮盛況。（圖／記者楊淑媛攝）

儘管國民黨主席選戰已落幕，但今日現身桃園「國旗屋」雙十國慶升旗典禮的張亞中，受到的民眾熱情的高聲歡呼，活動結束後，民眾更是大排長龍，持小國旗、衣服、書本等物品，爭相請張亞中簽名，展現民眾對戰鬥力強的張亞中強力認同。

▲桃園「國旗屋」國慶升旗典禮盛況。（圖／記者楊淑媛攝）

張亞中在國旗屋主人張老旺介紹下，現身升旗典禮，致詞時先大聲問台下民眾3個問題要民眾回答？分別是：國家是什麼名字？國父是誰？中華民國國旗是什麼？現場民眾也高聲應答，反應熱烈。

▲爭相請張亞中簽名。（圖／記者楊淑媛攝）

張亞中說，台灣有些人不認為國家是中華民國，也有些人忘了國父是孫中山，現在國家領導人，前幾天還在美國著名刊物上，寫說她是台灣總統，這種人怎麼對得起中華民國人民？張亞中也指出，走遍全中華民國，只有在這裡看到國旗屋，感謝「國旗屋」主人張老旺讓大家有一個愛國的機會。

包括：市府秘書長黃治峯、前、現任立委陳學聖、魯明哲、呂玉玲、市議員黃敬平、舒翠玲、陳萬得、陳美梅、前議員劉茂群、桃園區市議員參選人張碩芳等人士及各方自發性的千人民眾出席這場民間自辦的升旗典禮。