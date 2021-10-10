大踩紅線！蔡英文推動修憲　仇長根：「這個國家」也不會同意

▲110年國慶大會，總統蔡英文發表國慶講說。（圖／記者李毓康攝）

記者任以芳／北京報導

總統蔡英文今（10日）發表國慶演說，針對兩岸局勢部分，蔡英文強調主權不退讓，四個堅持和修憲，並且呼籲各界支持，被視為踩對岸紅線。接受《東森新媒體ETtoday》訪問的知名大陸學者仇長根表示，蔡英文政府從去年九月開始修憲，直到今年沒有動靜，應該是「喊喊口號」，最後美國也不會同意。不過，大陸方面還是密切觀察，蔡英文法理台獨的動作。

蔡英文總統國慶演說以「共識化分歧，團結守台灣」為主題，其中，第三部分約定四個堅持中，蔡英文強調「永遠要堅持自由民主的憲政體制，堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬，堅持主權不容侵犯併吞，堅持中華民國台灣的前途，必須遵循全體台灣人民的意志。」

▲仇長根認為，蔡英文國慶演說出現「中華民國台灣」是變異。（圖／記者李毓康攝）

華東師大兩岸交流與區域發展研究所所長仇長根受訪時指出，蔡英文國慶演說把兩岸國號「並列」陳述是互不隸屬，符合民進黨的黨綱搞「兩國論」，不足為奇。反倒是這次提到的中華民國是「變異」的，因為加上一個台灣，「中華民國台灣」，不是國民黨所講的中華民國，這就是「一中一台」，更加明確蔡英文現在的兩岸思維。

蔡英文演說也強調持續推動「憲政體制」，被外界認為大踩對岸紅線。仇長根分析，去年9月成立的「修憲委員會」表態要更改國號、國歌，國旗，還要變更領土，至今沒有任何動作。「因為蔡英文知道已經是大陸的底線，美國也不會同意，美國有自身的國家利益，最終不會允許宣佈台獨。」

▲美國遏制中國，猛打「台灣牌」。（圖／CFP）

仇長根指出，自從拜登政府上台後，多次重申「一中政策」，美國不希望兩岸走近，也不希望兩岸統一。說穿了，美國不過是為了中美博弈，需要遏制中國猛打「台灣牌」。台灣方面也很清楚，所以「對民眾喊喊口號，壯壯膽，為了選票鞏固政權。」

大陸方面最在意蔡英文如果執意推動「修憲」，廈門大學台研院副院長張文生接受《東森新媒體ETtoday》訪問也表示，如果蔡英文未來真的推動修憲，就是踩到「兩岸紅線」，抵觸對抗大陸《反分裂國家法》第八條第三個條件，實際上已經把兩岸和平統一的路堵死。未來，台海局勢將會更加嚴峻。