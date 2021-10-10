小琉球4潛水客被大浪帶走　PO文感謝釣魚阿北及時救援

▲小琉球白沙碼港周邊情形 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

國慶連假，有上萬名以上遊客到小琉球旅遊，東港警分局發現有遊客忘記自己隨身攜帶物品，心慌跑到分駐所報失竊；有的潛水，疏忽颱風環流帶來大浪，被大浪帶走，被釣魚阿北救起，今(10)日再度提醒遊客，別忘了自己攜帶物品，潛水也要注意安全。

東港警分局表示，昨(9)日自東港搭船至小琉球旅客達萬人以上，加上明後天可能發布海上颱風警報，預計今(10)日下午返回台灣本島遊客會漸增，各船公司已加開班次因應。

東港警方說，連假期間島上遊客眾多，騎乘機車請務必戴安全帽並遵守交通規則，請注意個人隨身財物或托運行李，避免誤拿或遺忘在碼頭、船上而影響旅遊興致。如昨天就有一位旅客忘記自己行李放置地點，找不到心慌，跑到分駐所報案失案，讓警方大為緊張，最後找到，發現是失主忘記放置地點。

另有遊客在「小琉球聯盟」在po文「今天浪大，我們四個自潛的從美人洞下去，被海流帶到美人洞第一售票亭的位置游不回去，被釣魚阿伯救起來，從礁岩爬上，被浪打爆傷痕纍纍，噴了一隻白蛙鞋、一個呼吸管、一隻gopro4，在岸邊而已，但是浪太大了，如果有有緣人可以聯繫我」。「感謝當地釣魚阿伯救我們，還好有他在那個不會有人出現的地方」。引來網友熱烈回應；其中有網友po說「我同學是小琉球人，她阿拔常說小琉球海域，很好暗流跟深不見底的海溝，不要亂下水」，好意提醒要注意安全。

東港警方因此提醒，受颱風環流影響，小琉球海面風浪不小，從事浮潛水上活動或搭船時，要注意安全，並針對白沙碼頭加強交通疏導勤務，確保交通安全。