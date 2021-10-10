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神奇！嘉義市大福興宮錦蛇祝壽　儀式結束循原路離去

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市崎頂大福興宮主祀福德正神，同時奉祀月老公、月老婆等神尊，庇佑地方已300多年歷史；多年下來都蛇爬進廟宇，日前更傳出一黑白相間錦蛇於福德正神聖誕棲身該廟功德箱，更在聖誕儀式結束後，自己默默地滑過廟方神桌上住神尊離去，過程被攝影機拍下，讓廟方人員嘖嘖稱奇。

▲▼ 大福興宮廟土地公聖誕錦蛇來祝壽。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 大福興宮廟土地公每年相傳土地公聖誕都有蛇來祝壽，今年被拍下一錦蛇躲在該廟龍邊功德箱休息。（圖／記者翁伊森翻攝）

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▲▼ 大福興宮廟土地公聖誕錦蛇來祝壽。（圖／記者翁伊森翻攝）

民間相傳蛇是土地公的使者，而福德正神聖誕日為每年農曆8月29日，今年廟方迎回主神後，竟有一錦蛇緩緩爬進正殿，然後轉進廟方龍邊的功德箱然後棲身，讓前來廟宇拜拜祈福的信眾感到不可思議，直到聖誕儀式結束後它更自己末爬上神桌繞過眾神離開

廟方副主委廖健住表示，每年都有小龍來祝壽但僅在廟方旁，但今年卻在土地公聖誕的時候直接滑進廟神桌，甚至進到廟方龍邊的功德箱，相當有靈性。

▲▼ 大福興宮廟土地公聖誕錦蛇來祝壽。（圖／記者翁伊森翻攝）

廟方好奇，因此調閱監視器，發現錦蛇聖誕當天先由神明桌上的福德正神神尊處旁鑽出，繞過眾神尊後，從虎爺旁溜下來，鑽進龍邊功德箱下方，離去時竟沿原路攀爬上神明桌，繞過眾神尊後，再從福德正神神尊旁空隙鑽出正殿，原路來去都走同一條路徑相當神奇。

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