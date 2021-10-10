好心「熊貓」幫外送汽油　恐怖男潑油嗆燒車！她狂踩油門逃離

記者陳凱力、黃孟珍／苗栗報導

苗栗一對情侶昨天在街頭上演吵架潑汽油的駭人驚聞，39歲曾男與28歲何女買早餐時發生口角，未料曾男竟火大找人外送汽油，對何女的轎車車身潑灑，揚言緃火燒車。何女嚇得驅車逃離，曾男還一路緊跟尾隨，警方獲報後前往將危險情人逮捕，才讓路人鬆了一口氣。全案依恐嚇、公共危險罪嫌，移送苗栗地檢署偵辦。

▲路過的熊貓好心幫忙外送汽油，沒想到曾男一轉身竟直接潑車，還揚言放火燒車，嚇得女友趕快踩下油門逃離。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）



警方調查，39歲曾男與28歲何女9日上午開車前往苗栗市區買早餐，因何女車子油表損壞，不知油料用罄，途中發生「顧路」，曾男先攔下路過的foodpanda外送員，請熊貓幫忙買10公升汽油外送，汽油送到後，2人將油桶內的汽油倒入汽車油箱，只是稍早就因生活瑣事起口角的2人，越加油越火大，最後爆發嚴重衝突，當時油桶內還剩下些許汽油，曾男隨手拿起油桶潑向車身，還揚言要放火燒車，何女嚇得要死，趁著汽車加滿油，趕緊坐上駕駛座踩下油門逃離。

▲▼曾男隨手攔下路過的熊貓，請他幫忙外送10公升的汽油。

何女駛回住處，但曾男仍一路尾隨，警方接獲報案後前往第一現場，發現2人已離開，再轉往何女住處，現場逮獲恐怖情人曾男，並在身上起獲打火機、何女車輛後行李箱扣案油桶，經蒐證街道路面及車身均有汽油潑灑跡證，全案依恐嚇、公共危險罪嫌移送。

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