三颱共舞！圓規估今晚8時海警　「強風豪雨帶」曝光

記者陳俊宏／台北報導

三颱共舞！天氣風險公司天氣分析師吳聖宇今天（10日）表示，圓規颱風的暴風圈不是重點，外圍、尤其北側的強勁氣流可能引發的強風豪雨才是重要的地方，今晚起到周二白天，都要特別注意颱風外圍環流可能帶來的風雨威脅。中央氣象局預計今晚8時發布海上颱風警報。

吳聖宇在臉書說，圓規颱風環流很大，但依然是很糟糕的結構，整個變化的情況跟模式預報模擬的差不多，強對流雲團差不多正好都落在暴風圈之外，暴風圈內反而沒有什麼雲，比較像是「無風圈」的感覺，非常標準的季風低壓特徵，依然不像是一個熱帶氣旋。

吳聖宇指出，隨著圓規颱風的靠近，台灣附近的東北風風速正在逐漸增大，迎風面地區已經開始有些地形上的降雨，下午過後隨著時間越晚，地形上的降雨就會越加明顯，迎風面跟背風面的天氣應該會差非常多；沿海地區的陣風也正在逐漸增強，下午到晚間特別是在台灣海峽這一側，有機會出現不小的陣風，天氣的變化請大家多留意。

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▼吳聖宇提醒今晚起注意風雨。（圖／翻攝吳聖宇臉書）

▼目前西北太平洋有獅子山、圓規和南修颱風。（圖／翻攝彭啟明臉書）



吳聖宇分析，今晚還是有可能發布海上颱風警報，暴風圈半徑邊緣正好會掠過海上颱風警報發布的警戒線；不過，這個颱風的暴風圈不是重點，外圍、尤其北側的強勁氣流可能引發的強風豪雨才是重要的地方，今晚起到周一整天，甚至到周二白天，都要特別注意颱風外圍環流可能帶來的風雨威脅。

氣象局對全台18縣市發布「陸上強風特報」，圓規颱風外圍環流影響，周一台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島、澎湖、金門、馬祖沿海及空曠地區將有9至12級強陣風，內陸地區及其他沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域風浪明顯偏大；今桃園以北、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及金門、馬祖易有8至9級強陣風。

氣象局表示，若圓規颱風路徑沒太大變化，預計今晚8時針對巴士海峽，發布海上颱風警報，至於發陸警的機率則偏低。氣象局提醒，周一、周二圓規外圍環流影響，北部及東半部地區有陣雨，並有局部大雨、豪雨或豪雨以上等級降雨發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨。

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書說，獅子山、圓規、南修三個颱風同時存在，每1、2年都容易出現一次，並不罕見；圓規不會進來，但外圍環流是重點，今晚開始，類似上午短暫陣雨會逐步增多增強，北部、東半部、恆春半島要留意，西半部也偶有陣雨。

▼氣象局預計今晚8時，針對巴士海峽發布圓規海上颱風警報。（圖／氣象局）



▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



▲吳聖宇說，圓規颱風的強對流雲團正好都落在暴風圈之外，暴風圈內反而沒有什麼雲。（圖／RAMMB）

