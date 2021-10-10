　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

三颱共舞！圓規估今晚8時海警　「強風豪雨帶」曝光

記者陳俊宏／台北報導

三颱共舞！天氣風險公司天氣分析師吳聖宇今天（10日）表示，圓規颱風的暴風圈不是重點，外圍、尤其北側的強勁氣流可能引發的強風豪雨才是重要的地方，今晚起到周二白天，都要特別注意颱風外圍環流可能帶來的風雨威脅。中央氣象局預計今晚8時發布海上颱風警報。

吳聖宇在臉書說，圓規颱風環流很大，但依然是很糟糕的結構，整個變化的情況跟模式預報模擬的差不多，強對流雲團差不多正好都落在暴風圈之外，暴風圈內反而沒有什麼雲，比較像是「無風圈」的感覺，非常標準的季風低壓特徵，依然不像是一個熱帶氣旋。

吳聖宇指出，隨著圓規颱風的靠近，台灣附近的東北風風速正在逐漸增大，迎風面地區已經開始有些地形上的降雨，下午過後隨著時間越晚，地形上的降雨就會越加明顯，迎風面跟背風面的天氣應該會差非常多；沿海地區的陣風也正在逐漸增強，下午到晚間特別是在台灣海峽這一側，有機會出現不小的陣風，天氣的變化請大家多留意。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼吳聖宇提醒今晚起注意風雨。（圖／翻攝吳聖宇臉書）

天氣圖。（圖／翻攝吳聖宇臉書）

▼目前西北太平洋有獅子山、圓規和南修颱風。（圖／翻攝彭啟明臉書）

天氣圖。（圖／翻攝彭啟明臉書）

吳聖宇分析，今晚還是有可能發布海上颱風警報，暴風圈半徑邊緣正好會掠過海上颱風警報發布的警戒線；不過，這個颱風的暴風圈不是重點，外圍、尤其北側的強勁氣流可能引發的強風豪雨才是重要的地方，今晚起到周一整天，甚至到周二白天，都要特別注意颱風外圍環流可能帶來的風雨威脅。

氣象局對全台18縣市發布「陸上強風特報」，圓規颱風外圍環流影響，周一台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島、澎湖、金門、馬祖沿海及空曠地區將有9至12級強陣風，內陸地區及其他沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域風浪明顯偏大；今桃園以北、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及金門、馬祖易有8至9級強陣風。

氣象局表示，若圓規颱風路徑沒太大變化，預計今晚8時針對巴士海峽，發布海上颱風警報，至於發陸警的機率則偏低。氣象局提醒，周一、周二圓規外圍環流影響，北部及東半部地區有陣雨，並有局部大雨、豪雨或豪雨以上等級降雨發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨。

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書說，獅子山、圓規、南修三個颱風同時存在，每1、2年都容易出現一次，並不罕見；圓規不會進來，但外圍環流是重點，今晚開始，類似上午短暫陣雨會逐步增多增強，北部、東半部、恆春半島要留意，西半部也偶有陣雨。

▼氣象局預計今晚8時，針對巴士海峽發布圓規海上颱風警報。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／RAMMB）

▲吳聖宇說，圓規颱風的強對流雲團正好都落在暴風圈之外，暴風圈內反而沒有什麼雲。（圖／RAMMB）

►零廚藝照樣能裝賢慧！

ET快訊
月薪40萬+被動收入8萬！神人「極簡生活」網傻眼
美麗妄娜解襯衫狂戳「F級巨球」　乾爹嗨刷百萬
8歲男童福華飯店泳池「觸電原因找到了」！救生員也送醫
人潮擠爆！新北「4處熱門景點」暫勿前往
拿五倍券爽吃生日餐！女友卻「氣炸走人」　網揪1失誤
女星遭聯結車撞上！　驚險畫面曝光
男偶像遭女友詐騙　事業敗光！自殺未遂隱居13年
台日混血童星下海拍AV！水手服2點凸出網暴動

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

吃釋迦乾淨不沾手有3招　專家曝果肉「綿綿乳白色」最好

14歲女只差幾分鐘就嫁給陌生人！印度「女孩力量」社團阻止童婚

妹子第4份工作直接不演！坦承「為了員購價」才應徵　網笑：很敢講

太誇張！「武陵夜市」直播凌晨3點塞車　遊客：趕看國慶日出

下半天北返、出遊潮齊上路　國五恐塞13小時！午後地雷路段出爐

旗津外堤「國慶焰火發射筒」被沖到海中　高市府：施放不受影響

三颱共舞！圓規估今晚8時海警　「強風豪雨帶」曝光

「雨馬」最後一晚現身總統府！燈光秀加碼噴煙　6場次時間表看這裡

五倍券享「台妹2H2S」！他收神秘簡訊傻住　老司機一看服務喊母湯

把COVID-19變成人！29個病毒真人版　駁二「疾病擬人展」開跑

郁可唯《知否知否》現場「突被消音」　0停頓「繼續清唱」..蕭敬騰看傻幫接唱

邱澤《當男人戀愛時》奪台北電影獎影帝　台上告白許瑋甯：感謝我的女主角

鄭家純屠龍直播點名網紅：噁男給我滾！　他氣炸喊告…曝「她4手法」霸凌帶風向

《俗女2》未婚夫vs新歡..嘉明選誰？　宋偉恩鬆口「能理解他」：我也會一樣

Lulu穿貴族婚紗…爸爸：再兩年可以嫁！　受不了他耍帥吐槽「好像偏噁心耶ＸＤ」

胡宇威「原先是要跟龍哥一起頒獎的」　全場低頭閉眼...為龍劭華默哀10秒

朋友喝醉死不回家！他拿玩具惡整 搖擺蟲鑽進胯下...驚醒3秒又出事

23歲網美「熱油噴臉」半臉毀容…　 遭男友狠心拋棄！復健1年過程惹哭網

吳慷仁跺腳問邱澤「我有長腿又香香的嗎」　他神回「要不要摸摸你」..一次一格XDD

柯震東自嘲「不要大頭症」：會跌很大一跤！　台下安靜3秒才有反應...糗：笑這麼慢！

吃釋迦乾淨不沾手有3招　專家曝果肉「綿綿乳白色」最好

14歲女只差幾分鐘就嫁給陌生人！印度「女孩力量」社團阻止童婚

妹子第4份工作直接不演！坦承「為了員購價」才應徵　網笑：很敢講

太誇張！「武陵夜市」直播凌晨3點塞車　遊客：趕看國慶日出

下半天北返、出遊潮齊上路　國五恐塞13小時！午後地雷路段出爐

旗津外堤「國慶焰火發射筒」被沖到海中　高市府：施放不受影響

三颱共舞！圓規估今晚8時海警　「強風豪雨帶」曝光

「雨馬」最後一晚現身總統府！燈光秀加碼噴煙　6場次時間表看這裡

五倍券享「台妹2H2S」！他收神秘簡訊傻住　老司機一看服務喊母湯

把COVID-19變成人！29個病毒真人版　駁二「疾病擬人展」開跑

亞錦賽中華拚衛冕　因疫情延後至明年3月台中開打

吃釋迦乾淨不沾手有3招　專家曝果肉「綿綿乳白色」最好

英國爆多起檢測結果異常　官員最新建議：PCR陰性有症狀就要隔離

Lexus「大改款豪華休旅」預告曝光　LX確定10／14對外亮相！

小資女也能輕易入手的3大平價女鞋　「IG最紅」鬆糕底短靴不用兩千元

羅傑斯期末考　運彩開盤看好悍將

連邊邊都不放過！台灣本土生吐司名店懶人包　還有療癒動物造型

懶尪不清魚缸！人妻怒把「超貴紅龍魚」炸來吃　暗黑料理片瘋傳

女排甜心戴人綠帽！丈夫加碼爆料她「劈腿多次」　去年節目洩端倪

月薪40萬+被動收入8萬！神人曝「極簡生活」：理財不需花太多時間

氣老爸下車太久！沙皮狗「猛按喇叭」　坐駕駛座表情超母湯：快給我滾回來

生活熱門新聞

到好市多「掃光622瓶紅酒」！他秀收據讓網閉嘴

女客除毛前無套激戰！她見鬆垮流汁崩潰

LINE用法改變超有感！鄉民認同炸：早該這樣

誰是台灣「零負評」藝人？　鄉民狂推這2位

傻眼！五倍券少1000　與店員拆封確認竟無法換

快查第11期有沒有你？疫苗預約平台今開放「資格查詢」

加油站「用菜瓜布」洗車　車主看愛車一片雪花崩潰

台中上班族的BNT來了！盧秀燕宣布「加開5天快打站」

全台變天時程出爐　台北人可能冒風雨開工

圓規颱風明雨勢最猛！　東台灣防「豪雨以上」降雨

一秒分辨台北人！「2特徵」天龍人認了

圓規估晚間海警！明影響最劇　又有新颱最快今生成

熱炒店菜單上有狐狸！老闆娘曝真相超烏龍

年薪120萬「只存6萬」…他崩潰：怎買房

更多熱門

相關新聞

少年帶酒入KTV遭擋　爆氣脫衣砸超商收銀機

少年帶酒入KTV遭擋　爆氣脫衣砸超商收銀機

8日深夜有3名從新北市深坑地區到台北市景美好樂迪KTV續攤歡唱的未成年表兄妹檔，其中一名江姓少年（16歲）酒醉後要帶酒水進入待店續攤，但遭店家告知防疫期間店內不能飲酒，引發少年不滿，少年當場咆哮業者，甚至衝到KTV店家隔壁彩券行拿椅子打算砸毀KTV大門，所幸彩券行員工機警把椅子搬走，未釀砸店事端。

好心熊貓外送汽油　恐怖男潑油嗆燒車

好心熊貓外送汽油　恐怖男潑油嗆燒車

嘉義市大福興宮錦蛇祝壽　儀式結束循原路離去

嘉義市大福興宮錦蛇祝壽　儀式結束循原路離去

匯款到義大利幫助上海前男友　愛情詐騙啦！

匯款到義大利幫助上海前男友　愛情詐騙啦！

圓規颱風明雨勢最猛！　東台灣防「豪雨以上」降雨

圓規颱風明雨勢最猛！　東台灣防「豪雨以上」降雨

關鍵字：

氣象氣象雲氣象局颱風彭啟明吳聖宇影音

讀者迴響

熱門新聞

電信「超胸」正妹店長　36G打垮5G

到好市多「掃光622瓶紅酒」！他秀收據讓網閉嘴

許維恩「送2條線驗孕棒」慶生王家梁！　疑有喜回應了

又是這習慣釀慘劇！24歲女整顆眼球廢了

男演員慘死舞台！換佈景遭壓垮爆頭身亡

女客除毛前無套激戰！她見鬆垮流汁崩潰

LINE用法改變超有感！鄉民認同炸：早該這樣

誰是台灣「零負評」藝人？　鄉民狂推這2位

傳遭大陸全面封殺！羅志祥：不管怎麼嘴我還是會繼續

LINE熱門貼圖下殺1折！　26款限時下載

狗狗催吐嘔出「姐夫」女主人羞爆

傻眼！五倍券少1000　與店員拆封確認竟無法換

學生姊弟29樓墜亡…奶奶就在廚房洗碗

張雅琴狠酸博恩落淚、鄭家純屠龍：很假

男連吃7天柚子肌肉溶解送急救　醫醫揭危險因子

更多

最夯影音

更多
郁可唯《知否知否》現場「突被消音」　0停頓「繼續清唱」..蕭敬騰看傻幫接唱

郁可唯《知否知否》現場「突被消音」　0停頓「繼續清唱」..蕭敬騰看傻幫接唱
邱澤《當男人戀愛時》奪台北電影獎影帝　台上告白許瑋甯：感謝我的女主角

邱澤《當男人戀愛時》奪台北電影獎影帝　台上告白許瑋甯：感謝我的女主角

鄭家純屠龍直播點名網紅：噁男給我滾！　他氣炸喊告…曝「她4手法」霸凌帶風向

鄭家純屠龍直播點名網紅：噁男給我滾！　他氣炸喊告…曝「她4手法」霸凌帶風向

《俗女2》未婚夫vs新歡..嘉明選誰？　宋偉恩鬆口「能理解他」：我也會一樣

《俗女2》未婚夫vs新歡..嘉明選誰？　宋偉恩鬆口「能理解他」：我也會一樣

Lulu穿貴族婚紗…爸爸：再兩年可以嫁！　受不了他耍帥吐槽「好像偏噁心耶ＸＤ」

Lulu穿貴族婚紗…爸爸：再兩年可以嫁！　受不了他耍帥吐槽「好像偏噁心耶ＸＤ」

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面