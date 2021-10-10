匯款到義大利幫助上海前男友　這個邏輯不對！婦人保住8萬

記者張君豪／新北報導

汐止警方表示：新北市一邱姓婦人（50歲）9月初接到詐騙集團隨機撥打至民眾門號之電話，歹徒假冒邱婦在上海曾結識6年的前男友身分，電話中噓寒問暖取信邱女、對方向邱婦誆稱，家中急需用款新臺幣8萬元，婦人不疑有詐，於9月24日14時許，邱女提著8萬元現金前往國泰世華商業銀行汐止分行，欲臨櫃辦理匯款至義大利郵政金融帳戶。

▲新北市邱姓婦人臨櫃匯款8萬元到義大利稱要幫助上海前男友、汐止警方到場勸說這才揭穿跨國愛情詐騙騙局 。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

但台灣民眾匯款到義大利「幫助上海男友」實在有違常理！汐止分行傅姓行員、黃姓經理察覺有異，主動關切匯款用途，婦人如實告知是匯款予居於國外男朋友家庭開銷所用，銀行員專業判斷、懷疑婦人遭到愛情詐騙，遂主動通知汐止警分局員警到場協助。

汐止分局警員到場瞭解，警方查看婦人與詐騙集團微信通訊軟體對話，當場拆穿詐騙集團話術，警員並耐心向婦人分析常見愛情詐騙案例，婦人才恍然大悟而打消匯款念頭，並頻頻感謝熱心行員及員警的幫忙。

汐止警方表示：目前與轄內金融機構、超商業者建立防詐聯防通報機制，汐止警分局長陳朝10月7日到國泰世華商業銀行汐止分行致贈感謝狀，感謝金融機構與警方聯防通報成功遏止民眾損失。

警方呼籲，愛情詐騙手法是利用人性弱點，詐騙集團會以社交軟體或交友軟體等結識民眾，透過長時間噓寒問暖降低民眾戒心，並以各式花招要求臨櫃匯款，民眾若遭遇類似情節疑似詐騙案，請撥打110或165反詐騙諮詢專線查證。

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