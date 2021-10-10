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大鬧景美商圈！少年帶酒入KTV遭擋　爆氣脫衣砸超商收銀機

記者張君豪／台北報導

8日深夜有3名從新北市深坑地區到台北市景美好樂迪KTV續攤歡唱的未成年表兄妹檔，其中一名江姓少年（16歲）酒醉後要帶酒水進入待店續攤，但遭店家告知防疫期間店內不能飲酒，引發少年不滿，少年當場咆哮業者，甚至衝到KTV店家隔壁彩券行拿椅子打算砸毀KTV大門，所幸彩券行員工機警把椅子搬走，未釀砸店事端。

▲江姓少年8日晚間因攜酒進KTV遭攔阻、爆氣脫衣大鬧景美商圈店家、警方依規定帶回管束（圖／記者張君豪翻攝）

▲江姓少年8日晚間因攜酒進KTV遭攔阻、爆氣脫衣大鬧景美商圈店家、警方依規定帶回管束（圖／記者張君豪翻攝）

之後江姓少年又跑到7-11便利商店砸毀店內貨架和收銀機台，轄區景美派出所警方接獲通報「有人在捷運站出口大鬧」，出動大批警力搜索，當晚在羅斯福路6段與車前路間的防火巷找到涉案3人未成年表兄妹檔，這才化解鬧劇。

▲江姓少年8日晚間因攜酒進KTV遭攔阻、爆氣脫衣大鬧景美商圈店家、警方依規定帶回管束（圖／記者張君豪翻攝）

▲江姓少年8日晚間因攜酒進KTV遭攔阻、爆氣脫衣大鬧景美商圈店家、警方依規定帶回管束（圖／記者張君豪翻攝）

文山二警方表示，當時江姓少年與高姓少女（15歲、兩人系表兄妹）另名潘姓少年（17歲）到景美好樂迪KTV打算續攤唱歌，但因江姓少年帶酒違反「KTV有條件開放不得飲酒」規定、店家要求代保管他們攜帶的酒水、結果引發江姓少年不滿。

▲江姓少年8日晚間因攜酒進KTV遭攔阻、爆氣脫衣大鬧景美商圈店家、警方依規定帶回管束（圖／記者張君豪翻攝）

▲江姓少年8日晚間因攜酒進KTV遭攔阻、爆氣脫衣大鬧景美商圈店家、警方依規定帶回管束。（圖／記者張君豪翻攝）

江嫌先是赤裸上衣衝到隔壁彩券行搬來椅子企圖砸店，所幸彩券行員工機警搶回椅子，少年一口氣無處發，又跑到鄰近7-11便利商店砸店，先是踹倒貨架後又動手推倒櫃檯收銀機，他表妹高女則在後拿著拖鞋不斷勸阻甚至持拖鞋拍打他「夠了！夠了喔！」，喝茫的江嫌頻頻回嗆，「三小、你別管！」

就這樣江姓少年大鬧景美商圈，高姓表妹和另名潘姓少年則在後苦苦追勸、希望他冷靜下來，後來3人走到羅斯褔路6段與車前路中間的防火巷內休息，文山二警分局巡邏警員到場將3人施以保護管束帶回觀察。

文山二警方表示，這起鬧劇純屬3名青少年未諳防疫相關規定，心有不滿憑藉酒意大鬧周遭店家，江姓少年被帶回派出所酒測值高達0.71MG/L，顯示酗酒泥醉狀態才會「盧小小」大鬧店家。

但便利超商業者事後檢視店內發現收銀機、部分貨架受損，粗估設備損失價格約10萬元新台幣，超商業者暫不提出回損告訴，會待公司端完成估價程序後向江姓少年家屬提出民事求償，警方則留置3名青少年等到他們酒醒後，責付家人領回，才結束這場鬧劇。

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