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1個月「搬4台小客車」！藥師恐怖日常曝　她哀號：上班要穿護腰

▲▼小港醫院藥房。（圖／記者許宥孺攝）

▲藥房內部工作不輕鬆，藥師得搬運重物、核對藥品。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

您知道嗎？平均一周，藥師就得搬運1500公斤的點滴，相當於一輛小客車！有近70%的藥庫工作者有脊椎、骨骼傷害，因此會穿護腰輔助。小港醫院於2021年導入人因設計於藥庫中，引進工業搬運工具，讓藥師搬運、找尋藥物時更省力，大幅降低職業傷害。

工作環境因素會影響能力和身心健康，小港醫院陸續引進工業用「真空搬運機」、「省力搬運車」及「自動旋轉倉庫櫃位」，打造安全舒適的工作環境，也讓藥師更能提升工作效率。

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▲小港醫院藥學科主任陳秀珊。（圖／記者許宥孺攝）

▲小港醫院藥學科主任陳秀珊表示，藥房工作者一個月至少得搬4台小客車重量的點滴。（圖／記者許宥孺攝）

「一周搬運1500公斤點滴，等於一個月就得搬4台車！」小港醫院藥學科主任陳秀珊表示，病房內常見的輸注液使用平凡，在藥庫工作的人員一天就得搬300、400公斤點滴，而有70%的工作者有脊椎、骨骼傷害，骨骼肌肉負荷評估風險KIM評分高達24分，風險等級為2級，屬於肌肉傷害之中高風險，因此很多藥師會穿護腰輔助。

▲小港醫院藥庫，這些點滴約4天就會用完。（圖／記者許宥孺攝）

▲照片中的輸注液約4天就會用完。（圖／記者許宥孺攝）

陳秀珊帶著《東森新媒體ETtoday》走訪醫院藥庫，堆疊成山的箱子，裏頭裝的都是生理食鹽水、葡萄醣水、電解質液，每一箱的重量約10至30公斤不等，記者詢問：「這些多久會用完？」陳秀珊驚呼：「3到4天就用完了！病房內的點滴，就是從藥庫搬來的！」

▲未有輔助工具前，藥庫工作者每天須搬400公斤點滴，長期以來落下職業傷害。（圖／記者許宥孺攝）

▲未有輔助工具前，藥庫工作者每天須搬400公斤點滴，長期以來落下職業傷害。（圖／記者許宥孺攝）

若沒有輔助工具，那該怎麼搬運？陳秀珊捲起袖子親自示範，她說，有些同仁可能肌肉偏弱或施力不當，搬上搬下還得扭轉身體，將手中的箱子放到推車上，這些動作都可能在過程中落下傷害。而小港醫院於2021年4月引進工業用「真空搬運機」，只要花費不到1公斤的力氣就可以抬起15-30公斤的重物，將員工骨骼肌肉風險評估KIM值由24分降低至6分。

▲▼小港醫院引進工業「真空搬運機」，一手就可搬運重物。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼小港醫院引進工業「真空搬運機」，一手就可搬運重物。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼小港醫院引進工業「真空搬運機」，一手就可搬運重物。（圖／記者許宥孺攝）

解決完搬運問題，但困擾的是，上萬種的藥品又該如何正確辨認？陳秀珊再帶記者走進藥房，嵌在櫃子裡的是20層的「自動旋轉倉儲櫃」，藥師可以透過藥品包裝條碼，結合資訊系統減少肉眼翻找的時間，藥師不必再彎腰、抬頭，可以拿取窗格高度的藥品，藥品可直接出現在眼前，運用人因工程真正解決問題。

▲▼藥房內設置「自動旋轉倉儲櫃」，掃完藥品條碼，櫃子就像摩天輪般開始轉動。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼藥房內設置「自動旋轉倉儲櫃」，掃完藥品條碼，櫃子就像摩天輪般開始轉動。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼藥房內設置「自動旋轉倉儲櫃」，掃完藥品條碼，櫃子就像摩天輪般開始轉動。（圖／記者許宥孺攝）

「嗶！」掃完藥品條碼，按下按鈕，櫃子就向摩天輪般開始轉動，每一格藥櫃裡都有不同種的藥物，倉儲櫃會直接停在藥師所要領取的位置。

小港醫院院長郭昭宏表示，員工是醫院重要資產，人因性危害無論是對員工或是醫院都是特別注重的問題，藥學科透過人因工程的檢核方式、改善技術及成效評估來改善工作場所設施、環境及動線，利用細微的改變帶來巨大的成就，大幅降低同仁工作負荷，共創雙贏。

▲藥庫工作者經常搬重物，多面牆壁上貼著提醒正確搬運姿勢。（圖／記者許宥孺攝）

▲藥庫工作者經常搬重物，多面牆壁上貼著提醒正確搬運姿勢。（圖／記者許宥孺攝）

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