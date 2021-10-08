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青少棒賽前中午練球！國中生昏迷搶救12天亡　教團疑：過度操練

▲▼七賢國中棒球隊曾孕育許多棒球好手。（圖／翻攝自校方臉書）

▲七賢國中棒球隊一名學生日前訓練中暑昏迷，搶救12天仍不治，教團疑與訓練過當有關。（示意圖，非當事人／翻攝自校方臉書）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市七賢國中棒球隊一名學生於9月底訓練時昏迷，送醫搶救12天後不治身亡。高雄市教育產業工會接獲爆料，因學生突然過世，是否過度操練致死。對此，教育局將組調查小組查明原因，若有違失將追究相關人員責任。

「第八屆立德盃全國青少棒錦標賽」於9月25日至30日舉辦，七賢國中棒球隊也參加該項賽程，而校隊內一名學生在賽前練習時，出現身體不適，20日中午中暑昏迷被送往醫院急救，並於10月2日清晨宣告不治。

有民眾向高雄市教育產業工會詢問此事，但謠傳是「學生施打疫苗後死亡」，另有某國小老師向團體幹部反應，兒子與死者熟悉，懷疑學生是在訓練過程昏倒送醫，與校方訓練有關。

▲▼七賢國中棒球隊曾孕育許多棒球好手。（圖／翻攝自校方臉書）

▲七賢國中棒球隊曾孕育許多棒球好手。（圖／翻攝自校方臉書）

校方表示，該名學生於9月20日中午在校參加球隊訓練，出現中暑昏迷情形，教練即刻處理並陪同送醫，直到10月2日清晨，學生搶救後不治，教育局也組成調查小組查明原因。

至於外界懷疑與施打疫苗有關，對此，校方強調，孩子在2日離世，但學校是安排在6日才施打疫苗，該名學生尚未接種疫苗，中間是不可能完全有因果關聯。

至於當日球隊是否有過度操練，導致學生昏迷，教育局表示，
積極關心事件發展，會同探視關懷家屬，並與學校協助家屬處理後事。同時，教育局立即籌組專業公正調查小組，務求釐清本案是否涉及訓練過當的等情事，還原事實。後續如查有違失，將依規定追究相關人員責任。

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