青少棒賽前中午練球！國中生昏迷搶救12天亡　教團疑：過度操練

▲七賢國中棒球隊一名學生日前訓練中暑昏迷，搶救12天仍不治，教團疑與訓練過當有關。（示意圖，非當事人／翻攝自校方臉書）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市七賢國中棒球隊一名學生於9月底訓練時昏迷，送醫搶救12天後不治身亡。高雄市教育產業工會接獲爆料，因學生突然過世，是否過度操練致死。對此，教育局將組調查小組查明原因，若有違失將追究相關人員責任。

「第八屆立德盃全國青少棒錦標賽」於9月25日至30日舉辦，七賢國中棒球隊也參加該項賽程，而校隊內一名學生在賽前練習時，出現身體不適，20日中午中暑昏迷被送往醫院急救，並於10月2日清晨宣告不治。

有民眾向高雄市教育產業工會詢問此事，但謠傳是「學生施打疫苗後死亡」，另有某國小老師向團體幹部反應，兒子與死者熟悉，懷疑學生是在訓練過程昏倒送醫，與校方訓練有關。

▲七賢國中棒球隊曾孕育許多棒球好手。（圖／翻攝自校方臉書）

校方表示，該名學生於9月20日中午在校參加球隊訓練，出現中暑昏迷情形，教練即刻處理並陪同送醫，直到10月2日清晨，學生搶救後不治，教育局也組成調查小組查明原因。

至於外界懷疑與施打疫苗有關，對此，校方強調，孩子在2日離世，但學校是安排在6日才施打疫苗，該名學生尚未接種疫苗，中間是不可能完全有因果關聯。

至於當日球隊是否有過度操練，導致學生昏迷，教育局表示，

積極關心事件發展，會同探視關懷家屬，並與學校協助家屬處理後事。同時，教育局立即籌組專業公正調查小組，務求釐清本案是否涉及訓練過當的等情事，還原事實。後續如查有違失，將依規定追究相關人員責任。

【更多新聞】

社會局要查了！看護「捏耳鼻晃腦」疑虐老人 違規最高罰15萬

捏耳鼻高速晃腦35次！看護疑虐老人辯伸展運動 網怒：翠佩轟蕊

高雄國慶焰火倒數「別開車來」 15最佳觀賞點步行路線趕快存

拿200換400！天天抽iPhone13 高雄商圈「夜市券」47處發放時間曝

遭挖眼女店員出院時間曝！健保以外醫療費用 高雄長庚全包了