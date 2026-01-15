學測倒數「忘證件手機沒關」是大忌　這科最熱門！台中考區一次看

▲115學年度學科能力測驗即將於本周六起、17日至19日連續三天登場。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

115學年度學科能力測驗即將於本周六起，17日至19日連續三天登場。根據大考中心統計，今年總計有12萬1535人報考，全台共設有35個考區、3536個試場。在選考科目方面，以英文科12萬959人報考最多，國文科12萬902人次之，社會科與數學B也分別有超過10萬人選考。

台中考區看過來！1/16下午開放看考場

台中考區部分，這次共設有4個考區、10個分區，總計1萬6071名考生。其中「台中一考區」由逢甲大學承辦，報名人數為5483人，分別在文華高中（第一分區）、台中二中（第二分區）及台中一中（第三分區）進行應試。

5大應考禁忌！「簽全名」沒做恐扣分

大考中心提醒，試場查看時間統一為1月16日（五）下午2時至4時，無論考生應考日程為何，請務必於規定時間內前往查看，其餘時段皆不開放。

為了確保考試順利，大考中心特別整理「5大應考提醒」：

1.攜帶有效證件：務必攜帶身分證、有照片之健保卡、駕照、身心障礙證明、護照或居留證其中之一的正本。

2. 手機完全關機：進入試場前，行動電話須確實關機。

3. 嚴禁攜帶裝置：行動電話及穿戴式裝置禁止攜帶入座。

4. 答題卷簽全名：考試開始鈴響後，務必於答題卷簽全名。

5. 鈴響立即停筆：考試結束鈴聲響畢，應立即停止作答動作。

熱到28度就開冷氣！大考中心曝判斷標準



此外，因應氣候變遷，這次學測採「有條件開放冷氣」。大考中心將於各考試前一日上午，參考中央氣象署天氣預報，若考區所在鄉鎮市區於考試當日任一時段預報溫度達攝氏28度（含）以上，則該日將全天開放冷氣服務。