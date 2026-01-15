　
    • 　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

學測倒數「忘證件手機沒關」是大忌　這科最熱門！台中考區一次看

▲▼學測今天起一連舉行3天。圖為師大附中考場（圖／記者許敏溶攝）

▲115學年度學科能力測驗即將於本周六起、17日至19日連續三天登場。（圖／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

115學年度學科能力測驗即將於本周六起，17日至19日連續三天登場。根據大考中心統計，今年總計有12萬1535人報考，全台共設有35個考區、3536個試場。在選考科目方面，以英文科12萬959人報考最多，國文科12萬902人次之，社會科與數學B也分別有超過10萬人選考。

台中考區看過來！1/16下午開放看考場

台中考區部分，這次共設有4個考區、10個分區，總計1萬6071名考生。其中「台中一考區」由逢甲大學承辦，報名人數為5483人，分別在文華高中（第一分區）、台中二中（第二分區）及台中一中（第三分區）進行應試。

5大應考禁忌！「簽全名」沒做恐扣分

大考中心提醒，試場查看時間統一為1月16日（五）下午2時至4時，無論考生應考日程為何，請務必於規定時間內前往查看，其餘時段皆不開放。

為了確保考試順利，大考中心特別整理「5大應考提醒」：

1.攜帶有效證件：務必攜帶身分證、有照片之健保卡、駕照、身心障礙證明、護照或居留證其中之一的正本。

2. 手機完全關機：進入試場前，行動電話須確實關機。

3. 嚴禁攜帶裝置：行動電話及穿戴式裝置禁止攜帶入座。

4. 答題卷簽全名：考試開始鈴響後，務必於答題卷簽全名。

5. 鈴響立即停筆：考試結束鈴聲響畢，應立即停止作答動作。

熱到28度就開冷氣！大考中心曝判斷標準

此外，因應氣候變遷，這次學測採「有條件開放冷氣」。大考中心將於各考試前一日上午，參考中央氣象署天氣預報，若考區所在鄉鎮市區於考試當日任一時段預報溫度達攝氏28度（含）以上，則該日將全天開放冷氣服務。

01/13 全台詐欺最新數據

554 3 6163 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

獨／學測超強轉運法！專家：口袋放3葉2石...考場秒變主場

研究顛覆「氣候愈冷颱風愈少」認知　500年古籍揭小冰河期最頻繁

不是北投紅茶！在地人都喝「斜坡那間」內行點法曝　一票人認證

逛國外精品店「店員不耐煩」　她喊1句！態度大轉...還招待氣泡水

「這5種水果」其實是蔬菜？　專家曝分類真相顛覆認知

不是基隆、汐止！2025全台「雨量王」出爐　狂灌逾7900毫米

「日本1人氣景點」走出來5鐘　海鮮丼差1000台幣！一票台人被坑殺

學測倒數「忘證件手機沒關」是大忌　這科最熱門！台中考區一次看

不是LOPIA！日本逛超市「這2家最便宜」　大票推LIFE：超好買

高中免試入學簡章公告　18.4萬名額創13年新低

尹錫悅被求處死刑！　「滿臉漲紅」法庭怒吼89分鐘

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

大把花錢看不到盡頭　黃國昌：若早點知道資訊不會贊成4千億潛艦計劃

彈劾公聽會猛轟藍營「唱和中共」遭韓國瑜打斷　陳培瑜不滿狠瞪

李玉璽新婚：8點多就硬起來XD　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

彈劾賴清德公聽會　仉桂美：「雙少數」事實還想政治問題司法化

嘉義小貨車牽繩掛車後「拖行小狗」！　血跡、糞便流一地

初選大勝！蔡易餘代表民進黨參選縣長　感謝鄉親「團結嘉義隊」

1歲弟見哥哭鬧遞棍子給媽媽　不好用還貼心換新的

川普藐視國際法只看個人道德　陸外交部：大國應當帶頭尊重國際法

奇美博物館《埃及之王》1／29開展　親子導覽變身考古學家

LV用百年前的老花圖案出新包！Monogram 130歲　當年為對抗山寨版而生

家正婦＋1！宋晟睿初見林家正：真的好帥　給人感覺很舒服

工地成本最多增2億！　賴正鎰：「土方之亂」需4~5年平息

LIVE／張文北市街頭隨機狠殺3人　北檢開記者會說明調查結果

行政院拍板！老農津貼調高為1萬元　年增129億支出

台積電財報太亮眼　美股夜盤直線拉升漲近2%

郭書瑤雪地「脫到剩中空」！背心太低胸⋯包不住上圍 事業線全被拍

防災教育向下扎根　老師親自上陣滅火新市國小師生實戰學逃生

領先2.7個百分點！陳亭妃60.85%勝林俊憲　黃偉哲籲團結戰大選

肯德基宣布「原味蛋撻即將走入歷史」

筆界CP王曝光！這支「好寫到回不去」　一票人點頭

溼答答4天剩8℃　強烈冷氣團要來了

科技執法「救護車卡4分鐘」沒人敢讓　釣出最衰苦主

文大「美女老師」竟是名模　曾被譽林志玲接班人

LINE「27款免費貼圖」限時下載！兔子波波、日子還是要過鴨

再發低溫！下波冷氣團凍3天

22歲嫩妹激戰到一半突嘴歪臉斜！醫驚：再慢就截肢

黃立成幣圈慘賠6.6億　舊愛劉容嘉不忍發聲

洗襪子要翻面嗎？日本家事達人給答案

洛鞍颱風估今生成　明雨區擴大

「小鳥吃吐司」爆倒閉！負責人欠百萬薪跑路

早餐店「三色豆奶茶」爆紅　實際口感曝

急凍4天！　下波挑戰寒流

學測大考中心逢甲台中考場

