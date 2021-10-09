重劃區草叢「虛弱喘息聲」　他熱衰竭⋯妻謝救命恩：走老運

記者吳世龍／高雄報導

高雄一名李姓老翁日前獨自騎車外出，因體力不繼倒臥在重劃區的草叢邊，恰巧被巡邏的員警發現，原來老翁被烈日曬到全身發燙，呈現熱衰竭的現象，所幸經過警方一番勸說下，老翁才願意就醫，老翁的妻子得知後，除了感謝警方外還直呼「遇到警察算他走老運！」。

▲▼高齡87歲的李姓老翁因熱衰竭倒臥重劃區草叢間，所幸被巡邏員警發現救回一命。（圖／記者吳世龍翻攝）

警方表示，前鎮警分局前鎮街派出所員警於7日下午1點30分左右，執行轄區巡邏勤務時，行經時代大道西邊的重劃區，發現一名老翁倒臥在草叢邊，立刻下車查看，經了解後，原來家住在鹽埕區87歲的李姓老翁，獨自騎車外出兜風，騎至該處時因感到口乾舌燥、頭昏腦脹、天旋地轉，只好停車躺在草叢內休息。

員警見狀立刻緊通報119救護人員到場，經檢傷後初步研判老翁應該是熱衰竭的現象，量測耳溫還高達39.7度，希望老翁能夠就醫治療，但他向員警表示，自己再躺著休息一下就好，等等就能自行騎車回家了，堅持不願就醫，但經過員警一番勸說下，終於願意前往醫院，但希望能幫忙聯絡妻子報平安，而李妻在接獲警方的通知時，除了表示感謝外，還直呼老翁能「遇到警察算他走老運！」。

【更多新聞】

行員揭帳戶金流「不單純」 App全是簡體字...高雄男發財夢碎

他「深水炸彈」後好想吹吹風 騎過紅燈就出事「放軟一點」遭打臉

高雄男酒駕瞎掰「我有肝病啦」 遭扣車哀號：怎麼載小孩？