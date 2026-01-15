「日本1人氣景點」走出來5鐘　海鮮丼差1000台幣！一票台人被坑殺

▲築地市場。（圖／CFP）



網搜小組／劉維榛報導

「築地市場是不是有結界？」一名網友表示，看到一串和牛賣5000日圓、一碗海鮮丼要6000日圓，結果走五分鐘到東銀座卻只要1000多日圓。文章引發網友們共鳴，「築地是觀光客專用市場」、「白天版士林夜市」；不過旅日達人林氏璧指出，當地其實有平價老店，只要避開專宰外國人的攤位，就能吃到實惠料理。

一名網友在Threads納悶直言，「築地市場是不是有結界？」因為他在現場看到一串和牛要賣5000日圓（約997元新台幣）、一碗海鮮丼竟可以賣到6000日圓（約1196元新台幣），結果走路5分鐘到東銀座區，發現海鮮丼馬上降到1000日圓出頭（約199元新台幣）。

一票網友搖頭直呼，「十大宰客市場其實都差不多，願意進去的人，不是沒做功課，就是迫於無奈」、「築地我只吃牛肉內臟雜煮跟玉子燒」、「十年前好像才500日圓，十年後變十倍嗎...好厲害」、「貴還要排隊勒」、「我住旁邊都沒去逛，只有吃帝王蟹吃到飽」、「海鮮市場早就搬去豐州了，築地現在就是專坑觀光客」、「築地就是白天士林夜市啊」、「1萬日圓的四塊生魚片也是讓我吃到了」、「我就是被坑殺過的盤子，我買過3000日圓的和牛串，口感跟一般牛肉一樣，吃不出和牛感」。

林氏璧：還是有良心店！避開宰客區就行



留言之中，旅日達人林氏璧則認為，築地市場其實也有平價的店家，「我覺得比例還蠻高的。避開那些宰殺外國人的店就好了。」