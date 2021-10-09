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獨／中職最強投「放水」消失23年！親曝現況　開口談當年黑歷史

▲曾經被譽為「中職最棒投手」的郭尚豪，談起當年的黑鷹事件 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲曾經被譽為「中職最棒投手」的郭尚豪，雖然已經58歲，身手不減當年 。（圖／水哥提供）

記者吳奕靖／高雄報導

喜歡中職的朋友一定對他不陌生，曾經奪下單季20勝、單場10K、勝投王以及救援王等出色成績，也被球評譽為「中職史上最棒投手」的郭進興，綽號水哥的他已經改名為郭尚豪，可惜在1997年涉及「簽賭事件」，被中職聯盟宣布永不錄用，從此就消聲匿跡，不過近期他卻活躍在直播圈當中，他也首度親自說明1997年的那一段黑歷史。

中職史上被球評譽為「最棒投手」的郭進興，在1997涉入職棒簽賭事件之後，就消失不見，也改名為郭尚豪，近期還有球迷在PTT討論這位「一代強投」究竟去了哪裡？《東森新媒體ETtoday》記者就獨家找到了郭尚豪，原來他跟已經是歌手的女兒郭婷筠成立直播網站，當起了直播主。

▲曾經被譽為「中職最棒投手」的郭尚豪，談起當年的黑鷹事件 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲曾經被譽為「中職最棒投手」的郭尚豪，談起當年的簽賭事件 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲曾經被譽為「中職最棒投手」的郭尚豪，談起當年的黑鷹事件 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲曾經被譽為「中職最棒投手」的郭尚豪（右），談起當年的簽賭事件 。（圖／記者吳奕靖攝）

9日郭尚豪在高雄的一場聯合直播當中現身，不少球迷網友還是一眼就認出了他，就在聯合直播的現場，一起合作的直播主的莊三瘋也問「曾經在職棒界是響叮噹的風雲人物，卻是在最風光的時候，突然消失不見」，郭尚豪說：「一般都是說轉換跑道，當然知道的人就知道，不知道的人，當然就是想我不知道發生什麼事，才會熊熊停起來」。

其實郭尚豪在97年涉入的簽賭事件，被中職宣布「永不錄用」，不過在這之前，他拿下單季20勝，單場10K，勝投王以及救援王，他也是繼莊勝雄之後，在28屆世界盃棒球錦標賽當中，第二位擊敗古巴的投手，前途相當看好，但為何會涉入簽賭放水，他說：「我也不便說得太清楚」。

▲曾經被譽為「中職最棒投手」的郭尚豪，談起當年的黑鷹事件 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲曾經被譽為「中職最棒投手」的郭尚豪，雖然已經58歲，身手不減當年 。（圖／水哥提供）

▲曾經被譽為「中職最棒投手」的郭尚豪，談起當年的黑鷹事件 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲曾經被譽為「中職最棒投手」的郭尚豪，現在跟女兒一起直播拍賣 。（圖／記者吳奕靖攝）

郭尚豪強調「當下真的很無奈，很無奈的狀況，不過那已經是過去式了，過去也是20幾年的事情，大家也就不要管太多，現在我們也要過日子，一天一天都要過，現在水哥喜歡在直播跟大家一起分享、開講，若是想要講棒球，也可以在直播提問，跟大家一起互動，享受歡樂」。

不過雖然已經過了20年，但是郭尚豪的身手仍然不減當年，現在還有參與業餘比賽的他，58歲的水哥在上週出賽，還有完投7局，完封勝，9日在彰化大佛盃當中也以1比零，拿下完封勝。

▲曾經被譽為「中職最棒投手」的郭尚豪，談起當年的黑鷹事件 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲曾經被譽為「中職最棒投手」的郭尚豪，談起當年的黑歷史 。（圖／記者吳奕靖攝）

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