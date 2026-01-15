LOPIA進軍泰國！被問地圖怎沒標中國台灣？　總經理：無法理解

▲LOPIA超市。（圖／記者林敬旻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

日本連鎖超市樂比亞（LOPIA）近年積極在台灣展店，話題度持續攀升，總經理水元仁志更因頻繁在社群平台「海巡」而爆紅。水元仁志昨日在Threads上發文，他們將在今年2月進軍泰國，然而，他們最近卻收到投訴，提到「為什麼沒有標示中國大陸？台灣不是OO的一部分嗎？」讓他覺得有點無法理解。

沒標示中國被投訴！LOPIA總經理：無法理解

水元仁志在Threads上發文表示，他們將在今年2月進軍泰國，施工期間的看板上，他們標示了目前展店的地區，也就是日本和台灣。然而，他們卻收到了投訴，說「為什麼沒有標示中國大陸？台灣不是OO的一部分嗎？」對此，水元仁志直言，「說實話，我真的有點無法理解」。

水元仁志表示，他們只是如實呈現已經展店的事實，僅此而已。也因此，他更下定決心，一定要讓這家店成功才行，因為他們的心願一直只有一個，「台日TWJP友好」，他們也請住在泰國的台灣朋友給他們一點支持和鼓勵。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「總經理不標示成中國台灣是對的，這樣中國人會抵制LOPIA不去消費，還給大家乾淨舒適且友善的消費空間」、「經理好，經理忙也請記得日本港區也很想要ㄧ間LOPIA」、「台日友好萬歲」、「LOPIA讚，我們就是台日友好，中國人少管閒事」、「謝總經理支持台灣，當然我們也會支持LOPIA，台日友好」。