不是LOPIA！日本逛超市「這2家最便宜」　大票推LIFE：超好買

記者鄺郁庭／綜合報導

日本連鎖超市樂比亞（LOPIA）近年積極在台灣展店，話題度持續攀升。旅日達人林氏璧就在粉專貼出一張「日本超市階級圖」，詢問大家去日本最喜歡逛哪一間超市。貼文引來眾人熱論，「LIFE，離當時的家近又大又好逛」、「LAMU真的便宜到哭。」

「兩家日本超市」傳說級便宜

林氏璧在文中貼出日本人整理的超市階級表，最上層是「特級階級（高級取向）」的超市ikari；第二層是「富裕層」，有Pantry、FREST、TOP WORLD、成城石井；第三層是「平民層（物有所值）」，有COOP、近商（KINSHO）、KOHYO、LIFE、阪急OASIS、關西超市、KYOTO COOP、SEIYU西友、イズミヤ（IZUMIYA）。

再來，第四層「庶民之友（價格適中）」的超市有AEON、Daiei大榮、FRESCO、OKUWA、Sunplaza、MaxValu、MARUYASU；第五層「跳樓拍賣」則有玉出、satake佐竹、Evergreen、mandai萬代、Konomiya；第六層「便宜寶箱」有LOPIA、業務超市、TRIAL；最後「傳說級的便宜層」則有SUNDI、LAMU超市。

一票大推「LIFE」好買

貼文釣出日旅控們分享，意外的是，比起LOPIA，一票網友紛紛留言推LIFE，「LIFE，離當時的家近又大又好逛～懷念」、「喜歡去LIFE」、「LIFE超好買，上個月第一次去大阪不知道這間超市，只是在airbnb附近，去了一次後發現東西便宜，而且種類多，什麼東西都有賣」、「飯店旁邊有LIFE，住幾天買幾天。」

喜歡撿便宜的網友則推薦幾家，「LAMU真的便宜到哭」、「LAMU真的便宜到靠杯，鮮食打折完跟直接送你一樣，500日圓便當超大份量再打3折折變150日圓」、「玉出可以，真的有比較便宜，想買零食和飲品酒類現吃可以去」、「玉出超市，2L罐裝無糖，午後紅茶當水喝。」