　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不是LOPIA！日本逛超市「這2家最便宜」　大票推LIFE：超好買

記者鄺郁庭／綜合報導

日本連鎖超市樂比亞（LOPIA）近年積極在台灣展店，話題度持續攀升。旅日達人林氏璧就在粉專貼出一張「日本超市階級圖」，詢問大家去日本最喜歡逛哪一間超市。貼文引來眾人熱論，「LIFE，離當時的家近又大又好逛」、「LAMU真的便宜到哭。」

「兩家日本超市」傳說級便宜

林氏璧在文中貼出日本人整理的超市階級表，最上層是「特級階級（高級取向）」的超市ikari；第二層是「富裕層」，有Pantry、FREST、TOP WORLD、成城石井；第三層是「平民層（物有所值）」，有COOP、近商（KINSHO）、KOHYO、LIFE、阪急OASIS、關西超市、KYOTO COOP、SEIYU西友、イズミヤ（IZUMIYA）。

再來，第四層「庶民之友（價格適中）」的超市有AEON、Daiei大榮、FRESCO、OKUWA、Sunplaza、MaxValu、MARUYASU；第五層「跳樓拍賣」則有玉出、satake佐竹、Evergreen、mandai萬代、Konomiya；第六層「便宜寶箱」有LOPIA、業務超市、TRIAL；最後「傳說級的便宜層」則有SUNDI、LAMU超市。

一票大推「LIFE」好買

貼文釣出日旅控們分享，意外的是，比起LOPIA，一票網友紛紛留言推LIFE，「LIFE，離當時的家近又大又好逛～懷念」、「喜歡去LIFE」、「LIFE超好買，上個月第一次去大阪不知道這間超市，只是在airbnb附近，去了一次後發現東西便宜，而且種類多，什麼東西都有賣」、「飯店旁邊有LIFE，住幾天買幾天。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

喜歡撿便宜的網友則推薦幾家，「LAMU真的便宜到哭」、「LAMU真的便宜到靠杯，鮮食打折完跟直接送你一樣，500日圓便當超大份量再打3折折變150日圓」、「玉出可以，真的有比較便宜，想買零食和飲品酒類現吃可以去」、「玉出超市，2L罐裝無糖，午後紅茶當水喝。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
554 3 6163 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
LIVE／張文隨機殺人4死　調查結果公布
快訊／台積電財報太亮眼　美股夜盤直線拉升漲近2%
行政院拍板！老農津貼調高為1萬元　年增129億支出
快訊／職場霸凌又濫權進用親人　前海科館長陳素芬與大姑收押禁見
快訊／台積電賺爆！2025年每股大賺66.25元　Q4毛利率
誤觸擊發！　男下車上廁所「右胸中彈」亡
陳冠宇點頭再披中華隊戰袍！曾豪駒笑：是我不厭其煩…
海軍下士廁所擊發T91　撿回一命涉毀用彈藥罪
幕後／黃國昌要一個「過程」　美方給面子！返台發言卻跟預期落差

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

獨／學測超強轉運法！專家：口袋放3葉2石...考場秒變主場

研究顛覆「氣候愈冷颱風愈少」認知　500年古籍揭小冰河期最頻繁

不是北投紅茶！在地人都喝「斜坡那間」內行點法曝　一票人認證

逛國外精品店「店員不耐煩」　她喊1句！態度大轉...還招待氣泡水

「這5種水果」其實是蔬菜？　專家曝分類真相顛覆認知

不是基隆、汐止！2025全台「雨量王」出爐　狂灌逾7900毫米

「日本1人氣景點」走出來5鐘　海鮮丼差1000台幣！一票台人被坑殺

學測倒數「忘證件手機沒關」是大忌　這科最熱門！台中考區一次看

不是LOPIA！日本逛超市「這2家最便宜」　大票推LIFE：超好買

高中免試入學簡章公告　18.4萬名額創13年新低

尹錫悅被求處死刑！　「滿臉漲紅」法庭怒吼89分鐘

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

大把花錢看不到盡頭　黃國昌：若早點知道資訊不會贊成4千億潛艦計劃

彈劾公聽會猛轟藍營「唱和中共」遭韓國瑜打斷　陳培瑜不滿狠瞪

李玉璽新婚：8點多就硬起來XD　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

彈劾賴清德公聽會　仉桂美：「雙少數」事實還想政治問題司法化

嘉義小貨車牽繩掛車後「拖行小狗」！　血跡、糞便流一地

初選大勝！蔡易餘代表民進黨參選縣長　感謝鄉親「團結嘉義隊」

1歲弟見哥哭鬧遞棍子給媽媽　不好用還貼心換新的

川普藐視國際法只看個人道德　陸外交部：大國應當帶頭尊重國際法

獨／學測超強轉運法！專家：口袋放3葉2石...考場秒變主場

研究顛覆「氣候愈冷颱風愈少」認知　500年古籍揭小冰河期最頻繁

不是北投紅茶！在地人都喝「斜坡那間」內行點法曝　一票人認證

逛國外精品店「店員不耐煩」　她喊1句！態度大轉...還招待氣泡水

「這5種水果」其實是蔬菜？　專家曝分類真相顛覆認知

不是基隆、汐止！2025全台「雨量王」出爐　狂灌逾7900毫米

「日本1人氣景點」走出來5鐘　海鮮丼差1000台幣！一票台人被坑殺

學測倒數「忘證件手機沒關」是大忌　這科最熱門！台中考區一次看

不是LOPIA！日本逛超市「這2家最便宜」　大票推LIFE：超好買

高中免試入學簡章公告　18.4萬名額創13年新低

奇美博物館《埃及之王》1／29開展　親子導覽變身考古學家

LV用百年前的老花圖案出新包！Monogram 130歲　當年為對抗山寨版而生

家正婦＋1！宋晟睿初見林家正：真的好帥　給人感覺很舒服

工地成本最多增2億！　賴正鎰：「土方之亂」需4~5年平息

LIVE／張文北市街頭隨機狠殺3人　北檢開記者會說明調查結果

行政院拍板！老農津貼調高為1萬元　年增129億支出

台積電財報太亮眼　美股夜盤直線拉升漲近2%

郭書瑤雪地「脫到剩中空」！背心太低胸⋯包不住上圍 事業線全被拍

防災教育向下扎根　老師親自上陣滅火新市國小師生實戰學逃生

領先2.7個百分點！陳亭妃60.85%勝林俊憲　黃偉哲籲團結戰大選

生活熱門新聞

肯德基宣布「原味蛋撻即將走入歷史」

筆界CP王曝光！這支「好寫到回不去」　一票人點頭

溼答答4天剩8℃　強烈冷氣團要來了

科技執法「救護車卡4分鐘」沒人敢讓　釣出最衰苦主

文大「美女老師」竟是名模　曾被譽林志玲接班人

LINE「27款免費貼圖」限時下載！兔子波波、日子還是要過鴨

再發低溫！下波冷氣團凍3天

22歲嫩妹激戰到一半突嘴歪臉斜！醫驚：再慢就截肢

黃立成幣圈慘賠6.6億　舊愛劉容嘉不忍發聲

洗襪子要翻面嗎？日本家事達人給答案

洛鞍颱風估今生成　明雨區擴大

「小鳥吃吐司」爆倒閉！負責人欠百萬薪跑路

早餐店「三色豆奶茶」爆紅　實際口感曝

急凍4天！　下波挑戰寒流

更多熱門

相關新聞

LOPIA被問怎沒標中國台灣？總經理：無法理解

LOPIA被問怎沒標中國台灣？總經理：無法理解

日本連鎖超市樂比亞（LOPIA）近年積極在台灣展店，話題度持續攀升，總經理水元仁志更因頻繁在社群平台「海巡」而爆紅。水元仁志昨日在Threads上發文，他們將在今年2月進軍泰國，然而，他們最近卻收到投訴，提到「為什麼沒有標示中國大陸？台灣不是OO的一部分嗎？」讓他覺得有點無法理解。

LOPIA來台變貴？總經理親回：再等一下

LOPIA來台變貴？總經理親回：再等一下

LOPIA總經理脆上狂海巡！旅日達也驚嘆

LOPIA總經理脆上狂海巡！旅日達也驚嘆

LOPIA和牛便當踩雷！總經理親回被讚爆

LOPIA和牛便當踩雷！總經理親回被讚爆

LOPIA爆紅驚呆　總經理曝「台灣份量特別大」內幕

LOPIA爆紅驚呆　總經理曝「台灣份量特別大」內幕

關鍵字：

日本超市樂比亞LOPIALIFELAMU

讀者迴響

熱門新聞

A-Lin婚變頻傳　與球星老公黃甘霖現在關係曝

肯德基宣布「原味蛋撻即將走入歷史」

快訊／陳亭妃出線！　台南市長初選險勝林俊憲

筆界CP王曝光！這支「好寫到回不去」　一票人點頭

溼答答4天剩8℃　強烈冷氣團要來了

逾10家銀行名單曝光！　戴口罩、安全帽領錢ATM會叫

科技執法「救護車卡4分鐘」沒人敢讓　釣出最衰苦主

11歲童買包子完「叫一聲」亡

文大「美女老師」竟是名模　曾被譽林志玲接班人

LINE「27款免費貼圖」限時下載！兔子波波、日子還是要過鴨

再發低溫！下波冷氣團凍3天

撲倒堂嬸性侵！淫男更二審判2年半

26歲女「每天2杯手搖飲」一輩子洗腎！

快訊／路透：川普決定攻擊伊朗　24小時內發動

搜救飛官辛柏毅有突破！　已定位到飛機「水下相當深位置」

更多

最夯影音

更多
尹錫悅被求處死刑！　「滿臉漲紅」法庭怒吼89分鐘

尹錫悅被求處死刑！　「滿臉漲紅」法庭怒吼89分鐘
賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

大把花錢看不到盡頭　黃國昌：若早點知道資訊不會贊成4千億潛艦計劃

大把花錢看不到盡頭　黃國昌：若早點知道資訊不會贊成4千億潛艦計劃

彈劾公聽會猛轟藍營「唱和中共」遭韓國瑜打斷　陳培瑜不滿狠瞪

彈劾公聽會猛轟藍營「唱和中共」遭韓國瑜打斷　陳培瑜不滿狠瞪

李玉璽新婚：8點多就硬起來XD　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

李玉璽新婚：8點多就硬起來XD　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面