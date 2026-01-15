　
研究顛覆「氣候愈冷颱風愈少」認知　500年古籍揭小冰河期最頻繁

▲▼台師大與中研院、台大組成研究團隊，從古籍到科學數據中重建六百年颱風史，發現小冰期颱風最為頻繁。（圖／台師大提供）

▲台師大與中研院、台大組成研究團隊，發現小冰期颱風最為頻繁，顛覆「氣候愈冷、颱風愈少」認知。（圖／台師大提供）

記者許敏溶／台北報導

「氣候愈冷、颱風愈少」是一般民眾的直觀認知，但由台師大、中研院、台大組成的研究團隊，重建西北太平洋超過500年的颱風活動紀錄，發現颱風活動最頻繁竟是小冰期，顛覆上述認知。學者指出，研究顯示颱風活動強度與頻率，並非單純由氣溫高低決定，而是受到更複雜的大氣與海洋交互作用影響。

颱風生成需要海水溫度較高環境，因此學術界普遍認為，全球暖化會造成颱風變多、變強。不過，由台師大、中研院環境變遷研究中心、台大等單位組成的研究團隊，透過系統性分析歷史文獻資料，成功重建颱風活動紀錄，發現「小冰期」反而是颱風最頻繁時期，研究成果刊登在國際頂尖學術期刊《美國國家科學院院刊》（PNAS）。

台師大永續管理與環境教育研究所副教授林冠慧指出，研究團隊整合中國歷史文獻、氣候重建資料與現代儀器觀測記錄，成功重建西北太平洋從1368年至1911年，橫跨543年的熱帶氣旋（颱風）活動紀錄，顯示西北太平洋颱風的活動高峰期，出現在1650至1680年間，正好對應17世紀的「蒙德極小期」（Maunder Minimum）。

▲▼台師大與中研院、台大組成研究團隊，從古籍到科學數據中重建六百年颱風史，發現小冰期颱風最為頻繁。（圖／台師大提供）

▲林冠慧表示，研究顯示颱風活動強度與頻率，並非單純由氣溫高低決定。（圖／台師大提供）

林冠慧進一步表示，該時期因太陽黑子活動顯著減弱，北半球陸地氣溫普遍偏低，也是小冰期的重要階段之一。一般認為，氣候轉冷應該會抑制颱風生成，但研究結果卻呈現完全相反的趨勢，這項發現顯示，颱風的活動強度與頻率，並非單純由氣溫高低所決定，而是受到更複雜的大氣與海洋交互作用影響。若僅依據近代短期觀測資料，容易忽略氣候系統在長時間尺度下所展現的非線性行為。

研究團隊進一步分析指出，蒙德極小期期間，東亞陸地氣溫顯著偏低，但來自珊瑚、沉積物與其他海洋代用指標的重建結果卻顯示，西太平洋海表溫度反而呈現異常偏暖狀態，形成顯著的「陸冷海暖」溫差。這樣溫差結構可能強化夏季季風環流，增加低層水氣輸送與大氣不穩定度，進而營造有利於熱帶氣旋生成與發展的環境條件。

林冠慧認為，研究顯示，即便在全球平均氣溫偏低的背景下，只要區域性的海洋熱量與大尺度環流條件適合，颱風活動仍可能高度活躍。另研究也發現，該時期颱風活動的季節分布與現代有所不同，南部沿海地區的颱風發生時間明顯延後，反映當時大氣環流型態可能與今日氣候系統存在結構性差異。

