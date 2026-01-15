不是北投紅茶！在地人都喝「斜坡那間」內行點法曝　一票人認證

▲北投人都喝「斜坡那家」。（圖／翻攝自雨群FB）



記者施怡妏／綜合報導

提到北投，除了是大名鼎鼎的溫泉勝地之外，還有許多值得探訪的美味，影音創作者「雨群」近日上傳一段影片，討論北投地區的手搖飲文化，知名品牌「北投紅茶」其實不受當地人青睞，北投人更偏好在地老牌如「高記」、「明泉」及「蔡元益」，且在地人都會說「斜坡那家」，貼文曝光後引發許多人共鳴。

「無憂茶」成在地代表 北投人的共同回憶



影音創作者「雨群」貼出一段影片，近期很夯的「北投紅茶」，其實不是當地人最愛喝的飲料，北投人都喝「斜坡那間」，在地老牌店家，分別有「蔡元益」、「高記茶莊」，以及「明泉紅茶」。而這三間店，他最喜歡「高記茶莊」。

「雨群」特別推薦「高記茶莊」的招牌飲品「無憂茶」，由烏龍茶與綠茶調配而成，喝起來清爽解渴，並分享「無憂茶」的最佳喝法，一定要點「大杯、少糖、正常冰」。他也分享過往買茶的經驗，會自備大鍋子去裝飲料，一次就買300元、500元

影片曝光，引起北投人共鳴，「那個北投紅茶不知道從哪冒出來的」、「高記真的好喝」、「我也喜歡無憂茶」、「無憂茶才是真的厲害」、「去北投只喝高記+1，平常就喝連鎖店的」、「超愛高記的桑葚烏龍茶~超好喝」、「我比較喜歡蔡元益」、「北投人會輪流喝，不會只喝某一家」。

