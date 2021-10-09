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豬公大逃亡！八卦山隧道掙脫「死亡列車」連滾5圈　肉搏戰半小時

記者唐詠絮、林冠吟／彰化報導

一隻準備被載往屠宰場的大豬公，8日晚間在行經八卦山隧道時卻逃脫成功，從車上重摔落地，所幸後方車輛即時剎停，才未撞上。國道警察接獲報案，也派員到場封閉隧道「抓豬」，一場人豬大戰耗了30分鐘才落幕，警方除通知駕駛領回外，同時也依法對駕駛開出一張最高1萬8千元的罰鍰。

▲▼八卦隧道待宰豬隻掙脫柵欄摔落，警方獲報到場上演人豬大戰。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲八卦隧道待宰豬隻掙脫柵欄摔落，警方獲報到場上演人豬大戰。（圖／記者唐詠絮翻攝）

隧道監視器清楚錄下，一輛滿載大豬公準備前往屠宰場的貨車8日晚間在行經八卦山隧道時，疑似柵欄鬆脫，被一隻大豬公成功掙脫，大豬公掙脫後因為重心不穩重摔在地，一連滾好幾圈才勘勘停下，所幸後方休旅車的駕駛及時煞停，才未進一步擴大釀成意外事故。

▲▼八卦隧道待宰豬隻掙脫柵欄摔落，警方獲報到場上演人豬大戰。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲▼大豬公摔落後連翻好幾圈才終於停下，還差點被後方車輛撞上。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲▼八卦隧道待宰豬隻掙脫柵欄摔落，警方獲報到場上演人豬大戰。（圖／記者唐詠絮翻攝）

這隻逃脫成功的大豬公，在好不容易終於站穩後，也開始在隧道內狂奔，其先是往員林方向逃竄，後方車輛見狀也紛紛閃避，同時通報國道警察。國道警察獲報後，也立即派員前往現場，正逢現場有工務段的人員在場施工，警方最初僅封閉一線車道，和工務段人員一起合力「捕豬」，不過因為大豬公疑似受到驚嚇，四處奔逃，一夥人就算用三角錐圍出一條「圍捕線」也無濟於事，只好封閉全線車道，上演人豬大戰。

▲▼八卦隧道待宰豬隻掙脫柵欄摔落，警方獲報到場上演人豬大戰。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲▼好不容易站起的大豬公在隧道內逃竄，工務人員和警方耗了30分鐘才結束這場人豬大戰。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲▼八卦隧道待宰豬隻掙脫柵欄摔落，警方獲報到場上演人豬大戰。（圖／記者唐詠絮翻攝）

這場人豬大戰歷經30分鐘才終於落幕，大豬公最後被趕到隧道中間的電話亭內，無處可逃才終於乖乖束手就擒。而國道警方除通知駕駛到場領回大豬公外，也依違反道交管理條例，處其新台幣最高1萬8千元的罰鍰，並呼籲用路人裝在貨物上路，務必捆紮牢固，嚴密覆蓋。

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