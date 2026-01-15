高中免試入學簡章公告　18.4萬名額創13年新低

▲高中免試入學簡章今天公告，18.4萬名額續創13年新低。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

115學年高中學校免試入學招生簡章今（15日）公告。教育部統計，115學年免試入學總名額18萬4459個，創下13年來最低，國教署提醒考生，招生簡章包含各學區內各校招生管道、對象、名額、報名辦法、比序項目積分方式及重要日程等訊息，即日起免費下載，預計7月7日放榜，7月9日報到，請考生依簡章所訂時程辦理。

為持續推動高級中等學校免試入學制度，國教署提供「量足、質優、多元化」的就學機會供學生適性選擇，包括：分區免試入學、優先免試入學、直升入學、技優甄審入學、學習區完全免試入學及免試入學單獨招生（不含實用技能學程、建教合作班）等多元管道。

根據國教署統計，115學年度免試入學總名額計18萬4459名，比去年減少3902名，再創13年來新低，占核定招生總名額90.42%，各就學區皆達「占核定招生總名額85%以上」政策目標，核定名額當中，又以基北區5萬2849名最多，其次為中投區2萬9185名、高雄區2萬741名。

國教署說明，各就學區招生簡章，包含區內各校招生管道、對象、名額、報名辦法、比序項目積分方式及重要日程等訊息，即日起可至各就學區免試入學委員會網站免費下載，或至國中畢業生適性入學宣導網站連結至各直轄市、縣市12年國民基本教育資訊網查詢，紙本簡章同步發售。

另為鼓勵國中畢業生適性入學，「高中學校特色招生專業群科甄選入學」也在今天公告入學簡章。國教署表示，今年全國共87所高級中等學校、351個專業群科（班）辦理「實務選才」，提供7598個招生名額，其中以桃連區招生名額最多，共有13校67班（科）2030名，其次為基北區的23校87班（科）1407名，預計3月9日至13日受理報名。