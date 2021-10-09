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國慶焰火360度環港施放！　2萬席「海景第一排」壯觀畫面曝

▲▼史哲臉書曝光國慶焰火「海景第一排」現況。（圖／翻攝自史哲臉書）

▲史哲曝光國慶焰火「海景第一排」現況。（圖／翻攝自史哲臉書）

記者許宥孺／高雄報導

國慶焰火暌違21年後將於明(10日)重返高雄，高市府規劃2萬席座位區，就緊鄰在港灣邊。副市長史哲9日搶先曝光「海景第一排」搖滾區，提醒有中籤的民眾，配合指示入場，唯一請託就是「請坐下」。

為打造「防疫國慶焰火」，高市府將原可容納69萬人的主觀賞區降載為2萬座位席，副市長史哲也於臉書貼文中曝光搖滾座位區現況，可見一張張椅子都排放的整整齊齊，現場可說是「椅海無涯」，他表示，對於相關單位感到萬分感謝，也無比期待明日的重頭戲。

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▲▼史哲臉書曝光國慶焰火「海景第一排」現況。（圖／翻攝自史哲臉書）

▲▼史哲表示，明天唯一請託就是「請坐下」。（圖／翻攝自史哲臉書）

▲▼史哲臉書曝光國慶焰火「海景第一排」現況。（圖／翻攝自史哲臉書）

史哲表示，感謝在高雄艷陽下、在午後陣雨中，持續努力完成兩萬張座椅場佈的工作人員們。遇到疫情，這次國慶焰火的籌備，真的無比艱難，市府同仁們也不斷地應對各種變化。「這一刻，我想拜託大家，有抽到焰火搖滾區海景第一排的朋友，配合指示入場，入場後，請坐下。」

史哲也提醒，在高雄市區任何一個角落欣賞焰火的朋友，也懇請拜託配合防疫措施、戴上口罩，照顧自己、保護他人。

▲國慶焰火會場無停車位，建議民眾改搭乘交通運輸。（圖／高雄市政府）

▲國慶焰火會場無停車位，建議民眾改搭乘交通運輸。（圖／高雄市政府）

高市府指出，會場沒有停車位，請民眾千萬別開車來，搭乘大眾運輸前往焰火會場的民眾，離場時除搭乘捷運或輕軌外，在當日晚間8點30分後，亦可至哈瑪星鐵道園區或海邊路高流中心搭乘離場接駁車，分別開往台鐵鼓山站及捷運中央公園站，班距為5至10分鐘，以便利民眾進行轉乘。但市府呼籲，接駁車請禮讓年長者或幼童搭乘。

▲離場接駁車乘車資訊。（圖／高雄市政府）

▲離場接駁車乘車資訊。（圖／高雄市政府）

交通局表示，過港隧道將於當下午3點開始管制，建議勿自行開車或騎車，可於鼓山輪渡站搭乘旗鼓渡輪或至捷運前鎮高中站搭乘接駁車前往；因焰火在高雄港區施放，旗鼓輪於晚間7點30分至9點之間將暫停營運，散場後可先在旗津嚐遍美食後，再搭乘渡輪回家。

▲到旗津賞煙火，晚間9點才能搭渡輪離場。（圖／高雄市政府）

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