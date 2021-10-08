本土+0連8天　醫曝台灣社區安全「中秋大量人口流動測試過了」

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本土+0連8天　名醫陳志金曝台灣社區安全：中秋人口流動測試過了

記者黃翊婷／綜合報導

國內連續8天零本土病例，也沒有新增死亡個案。ICU名醫陳志金7日在臉書PO文表示，隨著中秋節連假大量人口流動「測試」已經過了14天，都沒有出現新疫情，代表台灣社區目前是安全的，「大家真的都很棒！」

▲▼10/7指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

▲國內連續8天本土病例加零。（圖／指揮中心提供）

中秋節4天連假各大風景區湧入旅遊人潮，墾丁大街甚至湧入8000名遊客，一度讓許多人擔心是否會造成防疫破口。不過，ICU名醫陳志金7日在臉書PO文表示，台灣已經連續8天沒有本土個案，7日也依然維持「雙加零」（指本土案例、死亡個案都沒有增加），「經過中秋節的大量人口流動『測試』，已經過了14天，沒有出現新疫情，顯示台灣的社區目前是安全的。大家真的都很棒！」

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而對於接下來的3天國慶連假，網友們紛紛留言表示，「希望台灣能持續控制住疫情，仰賴大家持續自律」、「接下來是國慶連假的考驗，繼續努力防疫」、「大家真的都好棒」、「雙十連假再加油」。

▲▼墾丁大街人潮。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲中秋節連假墾丁大街湧入多達8000名遊客。（圖／記者陳崑福翻攝）

至於國內的疫情狀況，中央流行疫情指揮中心7日表示，截至目前國內累計353萬1025例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含351萬3361例排除)，其中1萬6271例確診，分別為1636例境外移入，1萬4581例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。

2020年起累計844例COVID-19死亡病例，其中832例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市319例、基隆市29例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另12例為境外移入。

另外，國內感染科權威、台大兒童醫院院長黃立民提出，是否降級，可以依照確診個案數來評估，現在每天僅有零星本土個案「已經可以降了」。關於未來是否有望降一級，指揮官陳時中說明，降級不會有單一指標，疫情控制、施打率、口罩社交距離等遵從度都會一併在考慮之內。

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