北韓「零確診」傳說破滅？　世衛：開始提供必要醫療物資

▲北韓至今仍尚未驗出新冠確診者，圖為平安南道平城市的防疫哨所。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

全球新冠肺炎疫情從去年1月爆發時，北韓（朝鮮）就實施嚴格的封鎖政策，號稱境內零確診者。世界衛生組織7日卻表示，目前正經由中國大連港運送新冠肺炎相關救援物資給北韓。

世界衛生組織（WHO）在最新的南亞和東亞周報中提到，「為了向朝鮮民主主義人民共和國（DPR Korea）提供必要的新冠肺炎醫療物資，世衛組織開始透過中國大連港運送物資，進行戰略儲備，並進一步運往朝鮮民主主義人民共和國。」WHO並未說明這些物資是否真的抵達了北韓。

根據《路透社》報導，從去年新冠肺炎疫情爆發初期，北韓就實施了嚴格的封鎖限制措施，將此視為國家存亡的問題。WHO資料顯示，北韓截至9月23日為止，已經對至少4.07萬人進行檢測，結果並未發現任何確診者。

南韓與美國的官員對於北韓聲稱零確診表示懷疑，但目前尚無證據表明有發生嚴重疫情爆發的現象。南韓統一部（unification ministry）向《韓聯社》表示，根據中國海關資料顯示，中國與北韓的海上航向似乎已經重啟，但未發現陸地的運送路線有往來跡象。

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