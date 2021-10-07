輝瑞向FDA提出「5~11歲兒童」接種疫苗申請　力拚萬聖節施打

▲輝瑞（Pfizer）正式向FDA申請5~11歲兒童接種疫苗。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

輝瑞7日表示，已經要求美國食品藥物管理局（FDA）批准輝瑞／BNT新冠疫苗，用於5~11歲兒童接種。由於Delta 變種在美國肆虐，導致美國住院人數再度激增，但是迎接新學期的兒童卻沒有資格接種疫苗，因此美國的家長特別關注這項消息。

根據CNBC報導，輝瑞發布的數據顯示，以10 微克的兩劑方案，也就是成人、青少年的3分之1劑量，試驗結果是安全的，並在一項幼兒臨床試驗中，顯示強大的免疫反應，耐受性也相當良好，副作用反應與16~25歲的研究結果相當。

根據疾病控制和預防中心（CDC）的數據，青少年和成人常見的副作用包括疲勞、頭痛、肌肉疼痛、畏寒、發燒和噁心。

▲輝瑞董事預測，有可能在萬聖節前夕讓兒童接種疫苗。（圖／達志影像／美聯社）



輝瑞在7日提出申請，意味著可能跟FDA當初審查12~25歲青少年的時間差不多，可能要到 11 月左右才能提供兒童全面施打疫苗。

前美國食品藥物管理局（FDA）局長、輝瑞董事會成員戈特利布（Scott Gottlieb）博士預測，替兒童接種疫苗的時間點可能會落在萬聖節前夕，「我不排除在10月就推出的可能性」。

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