帛琉總統宣布：承認「高端疫苗」　打2劑可入境旅遊

▲帛琉總統惠恕仁宣布，承認高端疫苗，接種2劑可以入境 旅行。（圖／記者李毓康攝）



記者林彥臣／綜合報導

繼印尼、紐西蘭之後，台灣友邦帛琉也宣布承認高端疫苗。駐帛琉大使周民淦7日表示，帛琉總統惠恕仁今天已發布新的衛生法令，承認我國的高端疫苗，未來打過兩劑的國人就可以到帛琉旅行。

▲帛琉以新衛生法令認證高端疫苗。（圖／記者唐詠絮攝 彰化縣衛生局提供）



台灣駐帛琉大使館7日舉行國慶酒會，周民淦在臉書上表示，惠恕仁在酒會上致詞時當場宣布，他已發布新的衛生法令，承認我國的高端疫苗，如同其他世界衛生組織和美國承認的疫苗，並當場把新的法令親手交給周民淦。

外交部領事事務局9月25日表示，印尼政府考量各國的疫苗政策及接種條件各有不同，已酌情調整外籍人士入境印尼所附疫苗接種證明的實務作法，可接受二劑可混打「不同」廠牌的疫苗，包括可在異地（例如印尼及台灣）各打一劑不同疫苗，或在外國（例如在台灣）施打二劑不同疫苗，此外，也接受經各國政府核准、但尚未經世界衛生組織所核定的疫苗，例如我國之高端疫苗。

紐西蘭的疾病預防控制中心（CDC），則在10月4日宣布，紐西蘭的疾病預防控制中心（CDC）民眾只要在抵達紐西蘭至少14天之前，接種完成2劑核准疫苗，就可以入境，入境許可疫苗清單上，出現高端等21款疫苗。





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