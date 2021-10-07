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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國慶大典最後預演搶先看！　劍二飛彈車、特勤攻堅梯車震撼登場

 

記者陶本和／台北報導

國慶籌備委員會7日下午在總統府前進行國慶大會預演，包含大會序幕暖場的三軍樂儀隊，主題表演的各式展演車隊依序登場，而國軍陸海空三軍戰力也在凱道登場。

110年國慶大會共分為三個階段，分別為「序幕暖場」、「國慶大會」，以及「主題表演」。首先，在序幕暖場階段，由國立台灣交響樂團將會在台北101大樓的第二現場拉開序幕，接續有TBC舞團、三軍樂儀隊、中華民國體操協會、We.R特技跆拳表演團接力帶來精采演出。

▲▼110年國慶大會預演,國防部聯合樂儀隊,三軍儀隊,三軍樂儀隊。（圖／記者李毓康攝）

▲▼110年國慶大會預演,國防部聯合樂儀隊,三軍儀隊,三軍樂儀隊。（圖／記者李毓康攝）

▲110年國慶大會預演，國防部聯合樂儀隊。（圖／記者李毓康攝）

接著，在國慶大會階段，今年國慶的國歌領唱，將由防疫、運動、警、消等不同領域的6位英雄代表，包括：羅一鈞、羅嘉翎、護理師施宜君與陳昀湞、消防人員劉奎佑、警員楊于辰，以及國立客家兒童合唱團共同領唱。

在唱國歌的同時，由陸軍直升機吊掛史上「最巨」、65坪的國旗震撼進場。隨後，進入國慶大會階段，率先由國慶大會主席游錫堃致詞、僑胞代表致詞，並由Shenai原住民合唱團重新詮釋抗疫名曲「手牽手」，最後由總統蔡英文發表約30分鐘的國慶講話。

▲▼110年國慶大會預演,國歌領唱,疾管署副署長羅一鈞任領唱人 。（圖／記者李毓康攝）

▲110年國慶大會預演,國歌領唱，疾管署副署長羅一鈞任領唱人 。（圖／記者李毓康攝）

最後，在「主題表演」階段，由2020東京奧運、帕運的台灣英雄車隊率先登場，之後以「捍衛台灣」為主題的各式車隊，包含空勤、警、消與海巡組成的「安定社會 非我莫屬」車隊、國軍空中機隊與地面裝備所組成的「守土有責 當仁不讓」車隊、機隊，以及機關單位組成的「國土純淨 捨我其誰」車隊依序進場。

當然，國慶大會也安排空軍雷虎小組的AT-3教練機衝場，帥氣衝過總統府上空。較為特別的是，本次更安排國造雄三反艦飛彈、天弓防空飛彈、陸射劍二防空飛彈，以及美製愛國者防空飛彈等機動飛彈車，依序通過總統府前方展現國防自主的實力，並彰顯自我防衛的決心。

▲國慶全兵力空中預演，CH-47運輸直升機吊掛巨幅國旗通過會場。（圖／記者林敬旻攝）

▲國慶全兵力空中預演，CH-47運輸直升機吊掛巨幅國旗通過會場。（圖／記者林敬旻攝）

▲國慶全兵力空中預演，AT-3教練機通過總統府上空。（圖／記者林敬旻攝）

▲國慶全兵力空中預演，AT-3教練機通過總統府上空。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼110年國慶大會預演,陸射劍二防空飛彈發射車。（圖／記者李毓康攝）

▲110年國慶大會預演，陸射劍二防空飛彈發射車。（圖／記者李毓康攝）

▲▼110年國慶大會預演,維安特勤隊攻堅梯車。（圖／記者李毓康攝）

▲110年國慶大會預演，維安特勤隊攻堅梯車。（圖／記者李毓康攝）

▲▼110年國慶大會預演,CH-47SD直升機吊掛巨幅國旗 。（圖／記者李毓康攝）

▲110年國慶大會預演，CH-47SD直升機吊掛巨幅國旗 。（圖／記者李毓康攝）

▲▼國慶預演 雷虎衝場。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼國慶預演 雷虎衝場。（圖／記者屠惠剛攝）

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