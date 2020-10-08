　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

衝台南漁光島看國慶煙火！當晚天氣曝　氣象局揭3大慶典降雨機率

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲今年國慶焰火承包商為台中市「柱興創意有限公司」，亦依法申請於9月26日於台南市安平區漁光島試放800顆煙火進行定位調整，並無違法施放情事。（圖／記者林悅翻攝）

▲今年國慶煙火在台南安平漁光島登場，氣象局預報，天氣相當良好。（圖／記者林悅翻攝）

記者賴文萱／台北報導

國慶連假即將展開！氣象局預報，未來3天都是東北風影響天氣，北部、東半部雲多偶有飄雨，中南部相對穩定晴朗穩定。至於國慶大典部分，明晚的基隆國慶晚會降雨機率有70%，10日台北國慶大會降雨機率則有30%，台南國慶煙火天氣相當良好，雲量少、天氣也溫暖。

▲▼國慶連假交通聯合預報。（圖／交通部提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲國慶連假交通聯合預報，氣象局簡任技正伍婉華表示，3天國慶連假受東北風影響，北部、東半部雲量多，偶有飄雨，中南部相對晴朗穩定。（圖／交通部提供）

氣象局簡任技正伍婉華表示，3天國慶連假主要是東北風影響，北部、東半部雲量多，偶有飄雨，中南部相對晴朗穩定。降雨部分，桃園以北、東半部以及午後中南部山區有局部短暫陣雨，桃園以南、澎湖、金門以及馬祖穩定有陽光。

氣象局補充，國慶連假3天，周五、六水氣較少，降雨相當零星，不過收假日到下周，水氣有增多趨勢，迎風面降雨增多，其中，東半部下雨時間變長，下周二、三更容易有大雨，天氣會比這幾天還不穩定。

▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

▲3天國慶連假主要是東北風影響，北部、東半部雲量多，偶有飄雨，中南部相對晴朗穩定。（圖／中央氣象局）

溫度方面，伍婉華表示，今天清晨中部以北、東半部低溫僅18-20度，南部21度，未來幾天桃園以北、'東北部及馬祖，低溫仍估20-21度，其他地區23度。中南部日夜溫差大，白天高溫33度，要留意早晚天氣涼。

▲▼109年度國慶大會預演,三軍儀隊。（圖／記者李毓康攝）

▲國慶大會當天降雨機率預估為30%。（圖／記者李毓康攝）

至於國慶大典相關活動天氣，氣象局表示，明晚在基隆登場的國慶晚會，降雨機率有70%，氣溫約23-24度，會有短暫降雨現象；10日在台北的國慶大會，降雨機率約30%，氣溫22-24度，溫度稍涼。

萬眾矚目的台南安平漁光島國慶煙火天氣則是相當良好，氣象局表示，當晚降雨機率0%，氣溫約25-28度，雲量也少、天氣相當溫暖。

▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

▲昌鴻颱風未來將往日本南方海面移動，對台灣沒有直接影響，但沿海要特別警戒長浪。（圖／中央氣象局）

另外，位於日本西南方海面的第14號颱風昌鴻，距離台北東北東方仍有約1200公里海面，後續會逐漸往日本南方海面移動，對台灣沒有直接影響。不過，氣象局特別提醒，基隆北海岸、東半部包含綠島蘭嶼以及恆春半島、馬祖沿海容易出現長浪，想從事海面活動朋友要特別注意。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►動動手指頭！過期票券立刻爽換1.5倍東森幣

ET快訊
快訊／國慶前夕金門「戰車翻覆」！起火燃燒1死1傷
快訊／館長槍擊案…竹聯寶和會被抄家！要角施俊吉聲押禁見
姊夫半夜性侵小姨子　姊姊聽聲音驚醒：不想事情擴大
4大學生夜探柴山鬼洞！　0點0分聽女子嚎哭聲嚇傻
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

私廚月薪50K「一周只煮5晚餐」　高雄哥面試怒炸：找模特兒啊？

「萊劑文宣」進入校園家長憂心　藍委籲發起公投！全民抵制美豬

手滑誤刪「電話」App！網友3招找回來　曝移除真相：只是隱藏了

水淹農地小廟、墓地變「農產業聚落」！ 綠委批陳吉仲政策太獨斷

雲林農遊趣4路線玩體驗...品嚐華山咖啡香「林北卡好」菸樓文化

國慶連假313萬人擠搭雙鐵！煙火加持「台南住房率78％」全台最高

國慶連假僅3天「車流會更集中」　林佳龍憂：嚴峻程度恐更甚中秋

金門高中甄選6次才找到代理教師　身份起底！家長轟：黑手進校園　

大陸逼改名才能參加旅展！林佳龍轟「損人不利己」：僅會引反彈

取代味精！炒高麗菜加「它」鮮味再升級　內行人讚：廚師級技巧

吳宗憲回歸《玩很大》黃隊隊長！　喊話小鬼「幫你扛一下」…KID：鬼哥我愛你

雨天能去哪？玩翻複合型遊樂場 保齡球、唱歌5小時玩到飽231元

慘！海關懷疑「8千元保齡球」藏毒　暴力鑽2洞...他怒：查驗沒通知我

林口流浪狗群圍攻...咬死無助貓　他聽叫聲已太遲：那數量不敢趕

澎恰恰為還債：任何通告我都願意！　靠汪建民牽線借錢「他與180萬詐騙無關」

流浪汪「想要有個家」每天等門 收編後躺爸懷裡變身撒嬌狂魔！

賈靜雯約好「用我們的方式思念黃鴻升」　追思會修杰楷落淚..心疼：放在他很心裡面的

法鬥「時間到就定位」趴地等門　 馬麻看了超揪心：後悔裝攝影機

超商店員私吞6萬元包裹被逮！　 阿公心疼：交到壞朋友走上歪路

147cm美腿女孩機車上無助搖晃 雙腳踩不到地「釋放中柱」好辛苦

私廚月薪50K「一周只煮5晚餐」　高雄哥面試怒炸：找模特兒啊？

「萊劑文宣」進入校園家長憂心　藍委籲發起公投！全民抵制美豬

手滑誤刪「電話」App！網友3招找回來　曝移除真相：只是隱藏了

水淹農地小廟、墓地變「農產業聚落」！ 綠委批陳吉仲政策太獨斷

雲林農遊趣4路線玩體驗...品嚐華山咖啡香「林北卡好」菸樓文化

國慶連假313萬人擠搭雙鐵！煙火加持「台南住房率78％」全台最高

國慶連假僅3天「車流會更集中」　林佳龍憂：嚴峻程度恐更甚中秋

金門高中甄選6次才找到代理教師　身份起底！家長轟：黑手進校園　

大陸逼改名才能參加旅展！林佳龍轟「損人不利己」：僅會引反彈

取代味精！炒高麗菜加「它」鮮味再升級　內行人讚：廚師級技巧

快訊／國慶前夕金門「戰車翻覆」！起火燃燒1死1傷

快訊／南港公寓3F陽台竄火舌！　屋主一家急抱2隻狗驚逃

柯文哲：健保準備金不足　已派社會局找錢補助65歲以上長者

東森自然美攜手工研院　探究肌膚檢測大未來

私廚月薪50K「一周只煮5晚餐」　高雄哥面試怒炸：找模特兒啊？

台灣是隻「豪豬」！　美國安顧問：解放軍兩棲攻台太難

「萊劑文宣」進入校園家長憂心　藍委籲發起公投！全民抵制美豬

二手市集挖寶趣　雲林縣10月17日統一發票傳愛做公益

補助6學弟「罷韓」車資涉賄　工程師「沒要他們怎麼投」不起訴

15歲少女騎腳踏車撞BMW！車主諒解不追究...3年後卻挨告了

女友生日他買花「停車場給驚喜」 撞見交纏畫面哭了...頭頂綠綠der

生活熱門新聞

機車晃52秒爆熱議！美腿小隻女現身

白紗重機妹「雪乳過彎」爆紅　學霸身分曝光

3男搶付飲料錢「全場尷尬」！外送員：真悲哀

超過10分未取餐！外送員「餐點送遊民」她公審

國慶日運勢大爆發　「4生肖」財運旺上天

SWAG點7下闖入「廠商模式」觀賞5分鐘精華影片

麥當勞哆啦A夢抱枕秒殺　網：記憶吐司沒了

「保溫箱汪洋一片」　外送哥嘆：做白工一天

雲林雙十農機展！雷射驅鳥自動跟隨採收車吸睛

快訊／手機App突跳「震度6級」地震警報！官方回應了

快訊／台大醫院：公費成人流感疫苗已用罄

櫃姐訂飲料「逼裝客人買星巴克」　外送哥氣炸

女友經痛幫買紅豆湯！「1舉動」被敢出家門

高雄最難開在這！　運將曝慘況：比考駕照還難

更多熱門

相關新聞

危險！國慶煙火落焰區2處勿闖

危險！國慶煙火落焰區2處勿闖

國慶煙火今年將在台南漁光島登場，為了搶佔最好視野，不少遊客、攝影師計劃佔位，不過許多「海景第一排」角度其實是當日禁止進入的落焰管制區，國慶日將架設圍籬，提醒遊客勿擅自闖入以免發生危險。

昌鴻增強轉中颱！明將大迴轉北上

昌鴻增強轉中颱！明將大迴轉北上

國慶煙火觀賞點、交通最強攻略

國慶煙火觀賞點、交通最強攻略

昌鴻估今轉中颱！周五大轉彎定格2天　災害預報士吐擔憂

昌鴻估今轉中颱！周五大轉彎定格2天　災害預報士吐擔憂

昌鴻明轉中颱　最新國慶連假天氣曝

昌鴻明轉中颱　最新國慶連假天氣曝

關鍵字：

國慶大典國慶晚會國慶大會國慶煙火天氣氣象局氣象雲

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

20歲網美拍綁架片「遭誤殺爆頭慘死」！屍體被丟原地

館長案嫌手機遭破解！傳收千萬行兇

快刪！16種App「藏惡意軟體」　偷扣錢、盜取個資

控3男撿屍台南少女　她超硬背景曝

只買3檔股票每年息收200萬　他笑：笨蛋很容易當達人

張景嵐戀愛不瞞了！曝和阮經天真實關係

機車晃52秒爆熱議！美腿小隻女現身

白紗重機妹「雪乳過彎」爆紅　學霸身分曝光

3男搶付飲料錢「全場尷尬」！外送員：真悲哀

路邊搭到「450萬特斯拉小黃」…駕駛現身了！

弟養1個月！摺耳貓→立耳腫成球

醫生娘裝針孔抓猴　意外揭名醫老公是惡狼

《玩很大》行前通知留小鬼名字

替館長槍手辯護搞臭名聲　王牌律師放棄辯護

楊丞琳第一次大哭：小鬼真的走了！忍淚21天終潰堤

更多

最夯影音

更多
吳宗憲回歸《玩很大》黃隊隊長！　喊話小鬼「幫你扛一下」…KID：鬼哥我愛你

吳宗憲回歸《玩很大》黃隊隊長！　喊話小鬼「幫你扛一下」…KID：鬼哥我愛你
雨天能去哪？玩翻複合型遊樂場 保齡球、唱歌5小時玩到飽231元

雨天能去哪？玩翻複合型遊樂場 保齡球、唱歌5小時玩到飽231元

慘！海關懷疑「8千元保齡球」藏毒　暴力鑽2洞...他怒：查驗沒通知我

慘！海關懷疑「8千元保齡球」藏毒　暴力鑽2洞...他怒：查驗沒通知我

林口流浪狗群圍攻...咬死無助貓　他聽叫聲已太遲：那數量不敢趕

林口流浪狗群圍攻...咬死無助貓　他聽叫聲已太遲：那數量不敢趕

澎恰恰為還債：任何通告我都願意！　靠汪建民牽線借錢「他與180萬詐騙無關」

澎恰恰為還債：任何通告我都願意！　靠汪建民牽線借錢「他與180萬詐騙無關」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面