衝台南漁光島看國慶煙火！當晚天氣曝　氣象局揭3大慶典降雨機率

▲今年國慶煙火在台南安平漁光島登場，氣象局預報，天氣相當良好。（圖／記者林悅翻攝）

記者賴文萱／台北報導

國慶連假即將展開！氣象局預報，未來3天都是東北風影響天氣，北部、東半部雲多偶有飄雨，中南部相對穩定晴朗穩定。至於國慶大典部分，明晚的基隆國慶晚會降雨機率有70%，10日台北國慶大會降雨機率則有30%，台南國慶煙火天氣相當良好，雲量少、天氣也溫暖。

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▲國慶連假交通聯合預報，氣象局簡任技正伍婉華表示，3天國慶連假受東北風影響，北部、東半部雲量多，偶有飄雨，中南部相對晴朗穩定。（圖／交通部提供）

氣象局簡任技正伍婉華表示，3天國慶連假主要是東北風影響，北部、東半部雲量多，偶有飄雨，中南部相對晴朗穩定。降雨部分，桃園以北、東半部以及午後中南部山區有局部短暫陣雨，桃園以南、澎湖、金門以及馬祖穩定有陽光。

氣象局補充，國慶連假3天，周五、六水氣較少，降雨相當零星，不過收假日到下周，水氣有增多趨勢，迎風面降雨增多，其中，東半部下雨時間變長，下周二、三更容易有大雨，天氣會比這幾天還不穩定。

▲3天國慶連假主要是東北風影響，北部、東半部雲量多，偶有飄雨，中南部相對晴朗穩定。（圖／中央氣象局）

溫度方面，伍婉華表示，今天清晨中部以北、東半部低溫僅18-20度，南部21度，未來幾天桃園以北、'東北部及馬祖，低溫仍估20-21度，其他地區23度。中南部日夜溫差大，白天高溫33度，要留意早晚天氣涼。

▲國慶大會當天降雨機率預估為30%。（圖／記者李毓康攝）

至於國慶大典相關活動天氣，氣象局表示，明晚在基隆登場的國慶晚會，降雨機率有70%，氣溫約23-24度，會有短暫降雨現象；10日在台北的國慶大會，降雨機率約30%，氣溫22-24度，溫度稍涼。

萬眾矚目的台南安平漁光島國慶煙火天氣則是相當良好，氣象局表示，當晚降雨機率0%，氣溫約25-28度，雲量也少、天氣相當溫暖。

▲昌鴻颱風未來將往日本南方海面移動，對台灣沒有直接影響，但沿海要特別警戒長浪。（圖／中央氣象局）

另外，位於日本西南方海面的第14號颱風昌鴻，距離台北東北東方仍有約1200公里海面，後續會逐漸往日本南方海面移動，對台灣沒有直接影響。不過，氣象局特別提醒，基隆北海岸、東半部包含綠島蘭嶼以及恆春半島、馬祖沿海容易出現長浪，想從事海面活動朋友要特別注意。

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