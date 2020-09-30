　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

神似柯佳嬿、金高銀！北大國慶親善大使曝光　7位明星臉入列

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

記者許展溢／台北報導

台北大學親善服務團今年第九度入選國慶大典接待學校，22名親善大使從暑假開始就不停苦練各種專業姿態，團隊更自主規劃90小時密集課程，訓練成果今（30日）展現，各個拿出明星態度表現，現場演唱神劇「想見你」主題曲，引人矚目還有7位同學撞臉大明星金高銀、陳意涵和柯佳嬿等人，驚豔眾人。

▲▼台北大學國慶親善團今天正式對外公開，全團參與國慶典禮接待的北大同學，對外展示幾個月來美姿美儀的訓成果，以及個人才藝表演。。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北大學國慶親善團今天正式對外公開。（圖／記者湯興漢攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

北大親善服務團才在520總統就職典禮完成接待任務，這次眾多成員都不是首次站上國家慶典舞台，還有7位同學像極了明星陳意涵、柯佳嬿、鄧倫、柯有倫、金高銀、Twice多賢，和有「台灣最速男」之稱的田徑高手楊俊瀚。團長、經濟系三年級林禹彤去年就參加國慶團隊，今年二度獲選表示倍感榮幸，更決心盡全力帶領團隊一起努力，拿出最好表現，讓大家都以台灣年輕人為傲。

▲▼台北大學國慶親善團今天正式對外公開，全團參與國慶典禮接待的北大同學，對外展示幾個月來美姿美儀的訓成果，以及個人才藝表演。。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼全團參與國慶典禮接待的北大同學，對外展示幾個月來美姿美儀的訓成果。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼台北大學國慶親善團今天正式對外公開，全團參與國慶典禮接待的北大同學，對外展示幾個月來美姿美儀的訓成果，以及個人才藝表演。。（圖／記者湯興漢攝）

也是第二度出席國慶大點的韓國華僑、經濟系三年級林曉汶受訪表示，再參加熱情依舊，仍想帶給賓客最完善服務，很有成就感的是，賓客最後都會跟他們說謝謝，留下深刻印象，參與國慶是很有歷史性一刻，更是特別經驗。被說像陳意涵的經濟系二年級羅捷伶表示，眼睛比較像，喜歡跳舞、看電影和看書，有學長姐分享經驗，幫助他們接待指引更好。

第一次參加的中文系三年級欒昀芳透露很緊張，又很榮幸，170公分的她說，很多朋友都說她很像韓星金高銀，自已認為眼睛最像，喜歡看電影、閱讀，平常喜歡和大家在社辦聊天、練習，受訓3個月，印象深刻的是美姿美儀和妝容，這些訓練讓他有更好的服務，目前沒有經紀公司找上門，但未來想要考空服員。

▲▼台北大學國慶親善團今天正式對外公開，全團參與國慶典禮接待的北大同學，對外展示幾個月來美姿美儀的訓成果，以及個人才藝表演。。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼台北大學國慶親善團有7名同學撞臉大明星。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼神似柯佳嬿、金高銀！北大國慶親善大使曝光　7位明星臉入列。（圖／記者許展溢攝）

撞臉大陸演員鄧倫的副團長朱宇翔指出，一開始加入覺得久站久坐很難，但訓練高強度，加強儀態，克服之後就得心應手，每個人的微笑都是獨一無二，只是今年要戴口罩，特別訓練眼睛微笑。北大提到， 團隊自主規劃90小時密集專業課程，加強體能、儀態、服務技巧與臨場狀況應變能力，同時安排BLS基本救命術專業證照訓練，以便不時之需。

至於語言應對，北大副校長張文郁表示，親善團96年成立至今，今年除基本英文對話能力外，部分成員還可以日語、韓語、法語甚至手語溝通，同時練習台語和客語以展現親和力。另外，每年最受矚目的服裝，今年男生身著黑色西裝與紅色領帶，加入口袋巾及金眼鏈元素，增添紳士感與隆重感。女生則著白紅配色的一件式連身裙，胸前設計裝飾假門襟，在簡約中增添結構感，而搭配帶有紅白藍國旗花色的領巾，則與下身紅裙呼應。

▲▼神似柯佳嬿、金高銀！北大國慶親善大使曝光　7位明星臉入列。（圖／記者許展溢攝）

▲▼神似柯佳嬿、金高銀！北大國慶親善大使曝光。（圖／記者許展溢攝）

▲▼神似柯佳嬿、金高銀！北大國慶親善大使曝光　7位明星臉入列。（圖／記者許展溢攝）

親善大使最後自信宣告將以最誠懇的態度和專業表現，扮演好自身角色，一個個上前秀出語言天份和才藝，還以螳螂走路方式展現具有難度姿態，演唱「明天會更好」、「想見你想見你想見你」，並搶先祝賀中華民國生日快樂，並以具體表現呼應今年國慶「民主台灣、自行前行」的精神。

▲▼神似柯佳嬿、金高銀！北大國慶親善大使曝光　7位明星臉入列。（圖／記者許展溢攝）

▲被說像陳意涵的經濟系二年級羅捷伶表示，眼睛比較像。（圖／記者許展溢攝）

►動動手指頭！過期票券立刻爽換1.5倍東森幣

ET快訊
北部規模5.9地震與台東連震有關？　氣象局回應了
快訊／台北超搖！12:37地震規模5.9　最大震度4級
快訊／12:37地震！　國家級警報大響
iPhone 12優缺點一次看　效能、售價總評比
開戰能撐多久？台灣退役老兵叮嚀兒子：一槍幹掉要你衝鋒的長官
快訊／宜蘭警睡夢中「命根」被剪掉！　腳再被捅一刀
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

5.9地震觸動國家警報！　氣象局示警：還會有餘震

神隱1個月！300哥最新狀況曝光　寶貝賓士「放車格生灰」淒涼慘

快訊／台北超搖！12：37規模5.9地震國家級警報狂響　最大震度4級

快訊／國家級警報狂響！12：37地牛翻身　台北搖超大

賴清德、表藝珍明星臉現身　銘傳大學20金釵、金帥國慶服務隊亮相

快訊／台鐵車輛故障！瑞芳=侯硐雙向延誤　預計13時回復

韓國蒜頭「2公斤300有找」！她怒轟台灣炒作蒜價　網點破：不能比

中秋節髒空氣籠罩中南部！一張圖看4天連假空品變化

手機語音打字「被全聯廣播亂入」　她手滑傳出糗大：我講都跑不出來

神似柯佳嬿、金高銀！北大國慶親善大使曝光　7位明星臉入列

彰化廟會「3鋼管猛男共舞」　婆媽看爆三角皮褲抖臀嬤超嗨

春風爆健志斷片搞丟「35萬名錶」　洋蔥淚奔忠孝東路：迷失自我

獨家／Sandy喜收「許光漢」喊：快娶我！　和Lulu屢傳不和「公開私密語音」

不是每條白線都可停！駕駛挨罰　警：10cm白線為車道標線不能停

「黃鴻升公益義賣」所得全捐榮總 小鬼親妹：讓鬼哥的愛延續下去

會動！日本交通標示「轉圈換一個」 隨號誌變化...在地人：40年前就有

小琉球遇魷魚姨求買「10片200元」　他上船拆開驚見不到5片：垃圾人

要被送去加拿大...暖心汪鬧脾氣　中途爸不捨安慰：我也捨不得你

「芋頭鮮奶小鸚鵡」融化少女心❤ 紫羽毛展翅超夢幻！網：美暈了

田馥甄演唱會出場「像被推出產道」ＸＤ　細曝Ella生勁寶過程：我是搖滾第一排！

5.9地震觸動國家警報！　氣象局示警：還會有餘震

神隱1個月！300哥最新狀況曝光　寶貝賓士「放車格生灰」淒涼慘

快訊／台北超搖！12：37規模5.9地震國家級警報狂響　最大震度4級

快訊／國家級警報狂響！12：37地牛翻身　台北搖超大

賴清德、表藝珍明星臉現身　銘傳大學20金釵、金帥國慶服務隊亮相

快訊／台鐵車輛故障！瑞芳=侯硐雙向延誤　預計13時回復

韓國蒜頭「2公斤300有找」！她怒轟台灣炒作蒜價　網點破：不能比

中秋節髒空氣籠罩中南部！一張圖看4天連假空品變化

手機語音打字「被全聯廣播亂入」　她手滑傳出糗大：我講都跑不出來

神似柯佳嬿、金高銀！北大國慶親善大使曝光　7位明星臉入列

女官員相親收3萬8　隔4天沒連絡...怪阿伯傳訊：還錢否則找黑道

王令麟總裁「利他」核心理念觸動　東森皇冠級經銷商陳柏榮慶幸追求夢想人生！

感激昔日公牛老將教導　巴特勒：沒他們我不能站在這裡

川普維持鬥雞性格！壓著拜登「連珠炮」攻擊　遭反嗆：趕出白宮

教士頭兩號先發都受傷　推第4號先發G1對紅雀金廣鉉

5.9地震觸動國家警報！　氣象局示警：還會有餘震

神隱1個月！300哥最新狀況曝光　寶貝賓士「放車格生灰」淒涼慘

「洗鍋水沖到奶瓶」準妯娌廚房開戰　小叔傻眼：我只是想吃泡麵

收到國慶大典邀請　江啟臣以國民黨主席身分出席

4個月前被認「嚴重危害社會治安」拒假釋　詹龍欄蹲18年苦牢終出獄

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

生活熱門新聞

台中女學生搭公車被亂摸！僅男同學站出來

小琉球魷魚姨求買「10片200」真相黑暗

快訊／12：37地牛翻身！國家級警報狂響　台北明顯搖晃

60人民權橋下烤肉留滿地垃圾　炭火還在燒就閃人

為躲千萬遺產稅！家屬求「插管」9旬癌末翁

中秋連假前變天了　下波鋒面「濕涼掉7度連下好幾天」

吃到飽拿它秒回本...內行人：其他都別夾

500萬豪車當炮房　富二代搞殘OL

百鈔「被蓋鄭X宸」　他繳費被拒：哪個天兵

快訊／國家級警報狂響！12：37規模地震　最大震度3級

帝君佑男友平安過19歲　她終找到「皇宮廟」連獲5聖筊

機車考照魔王關曝！直線7秒排第二

8歲妹生日片1.1億次觀看！釣出恐怖都市傳說

酪梨放好幾天「還是切不動」　網1招催熟

更多熱門

相關新聞

歐陽娜娜今晚登央視　陸委會關注

歐陽娜娜今晚登央視　陸委會關注

大陸央視十一前夕舉辦「國慶晚會」，今晚播出，台灣藝人歐陽娜娜、張韶涵將登台與大陸歌手合唱「我的祖國」等歌曲。對此，陸委會發言人邱垂正指出，政府將密切注意相關情況，至於藝人行為是否違反兩岸條例第33-1條，需視今晚的行為之後，會同主管機關作查處。

柯佳嬿：人生從沒這麼勤勞保養過

柯佳嬿：人生從沒這麼勤勞保養過

柯佳嬿得獎放空！沉澱2天曝內心話

柯佳嬿得獎放空！沉澱2天曝內心話

陳意涵剪短成耳下3公分！

陳意涵剪短成耳下3公分！

柯佳嬿金鐘滑手機被抓包 「委屈留言」笑翻網

柯佳嬿金鐘滑手機被抓包 「委屈留言」笑翻網

關鍵字：

台北大學國慶親善團柯佳嬿陳意涵金高銀國慶大典親善服務團中華民國美姿美儀

讀者迴響

發燒話題

小鬼黃鴻升 颱風即時 新冠肺炎 三倍券 金鐘獎 金正恩 唐鳳 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 停班停課 竹內結子 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

小鬼火化當天「驚見第3隻手」牽住楊丞琳、許瑋甯！

台中女學生搭公車被亂摸！僅男同學站出來

收費供應私房親密片　踢爆超惡劣情色論壇成外流禍首

小琉球魷魚姨求買「10片200」真相黑暗

「華岡幫」小鬼400億貴婦摯友曝光

即／國3驚傳翻車事故！槽車「撞毀護欄」衝橋底爆炸

范逸臣、田中千繪復合！十指緊扣被拍

柚子配藥＝身體竄毒！「7類水果」也很要命

iPhone 12 Pro Max定價新高！一台要5.5萬

小馮東區現蹤被5男搭訕　甜笑曝單身

高中生傘中藏刀進教室　瞄準太陽穴刺死2女同學！

色房東看上女房客　廁所強開門性侵

萬隻毛小孩困快遞箱「集體死亡」

收到小鬼中秋驚喜　李佳穎回送「紙紮潮椅」

快訊／爆炸聲震醒彰化！國3翻車事故司機亡

更多

最夯影音

更多
彰化廟會「3鋼管猛男共舞」　婆媽看爆三角皮褲抖臀嬤超嗨

彰化廟會「3鋼管猛男共舞」　婆媽看爆三角皮褲抖臀嬤超嗨
春風爆健志斷片搞丟「35萬名錶」　洋蔥淚奔忠孝東路：迷失自我

春風爆健志斷片搞丟「35萬名錶」　洋蔥淚奔忠孝東路：迷失自我

獨家／Sandy喜收「許光漢」喊：快娶我！　和Lulu屢傳不和「公開私密語音」

獨家／Sandy喜收「許光漢」喊：快娶我！　和Lulu屢傳不和「公開私密語音」

不是每條白線都可停！駕駛挨罰　警：10cm白線為車道標線不能停

不是每條白線都可停！駕駛挨罰　警：10cm白線為車道標線不能停

「黃鴻升公益義賣」所得全捐榮總 小鬼親妹：讓鬼哥的愛延續下去

「黃鴻升公益義賣」所得全捐榮總 小鬼親妹：讓鬼哥的愛延續下去

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面