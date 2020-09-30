神似柯佳嬿、金高銀！北大國慶親善大使曝光　7位明星臉入列

記者許展溢／台北報導

台北大學親善服務團今年第九度入選國慶大典接待學校，22名親善大使從暑假開始就不停苦練各種專業姿態，團隊更自主規劃90小時密集課程，訓練成果今（30日）展現，各個拿出明星態度表現，現場演唱神劇「想見你」主題曲，引人矚目還有7位同學撞臉大明星金高銀、陳意涵和柯佳嬿等人，驚豔眾人。

▲台北大學國慶親善團今天正式對外公開。（圖／記者湯興漢攝）



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北大親善服務團才在520總統就職典禮完成接待任務，這次眾多成員都不是首次站上國家慶典舞台，還有7位同學像極了明星陳意涵、柯佳嬿、鄧倫、柯有倫、金高銀、Twice多賢，和有「台灣最速男」之稱的田徑高手楊俊瀚。團長、經濟系三年級林禹彤去年就參加國慶團隊，今年二度獲選表示倍感榮幸，更決心盡全力帶領團隊一起努力，拿出最好表現，讓大家都以台灣年輕人為傲。

▲▼全團參與國慶典禮接待的北大同學，對外展示幾個月來美姿美儀的訓成果。（圖／記者湯興漢攝）



也是第二度出席國慶大點的韓國華僑、經濟系三年級林曉汶受訪表示，再參加熱情依舊，仍想帶給賓客最完善服務，很有成就感的是，賓客最後都會跟他們說謝謝，留下深刻印象，參與國慶是很有歷史性一刻，更是特別經驗。被說像陳意涵的經濟系二年級羅捷伶表示，眼睛比較像，喜歡跳舞、看電影和看書，有學長姐分享經驗，幫助他們接待指引更好。

第一次參加的中文系三年級欒昀芳透露很緊張，又很榮幸，170公分的她說，很多朋友都說她很像韓星金高銀，自已認為眼睛最像，喜歡看電影、閱讀，平常喜歡和大家在社辦聊天、練習，受訓3個月，印象深刻的是美姿美儀和妝容，這些訓練讓他有更好的服務，目前沒有經紀公司找上門，但未來想要考空服員。

▲▼台北大學國慶親善團有7名同學撞臉大明星。（圖／記者湯興漢攝）



撞臉大陸演員鄧倫的副團長朱宇翔指出，一開始加入覺得久站久坐很難，但訓練高強度，加強儀態，克服之後就得心應手，每個人的微笑都是獨一無二，只是今年要戴口罩，特別訓練眼睛微笑。北大提到， 團隊自主規劃90小時密集專業課程，加強體能、儀態、服務技巧與臨場狀況應變能力，同時安排BLS基本救命術專業證照訓練，以便不時之需。

至於語言應對，北大副校長張文郁表示，親善團96年成立至今，今年除基本英文對話能力外，部分成員還可以日語、韓語、法語甚至手語溝通，同時練習台語和客語以展現親和力。另外，每年最受矚目的服裝，今年男生身著黑色西裝與紅色領帶，加入口袋巾及金眼鏈元素，增添紳士感與隆重感。女生則著白紅配色的一件式連身裙，胸前設計裝飾假門襟，在簡約中增添結構感，而搭配帶有紅白藍國旗花色的領巾，則與下身紅裙呼應。



▲▼神似柯佳嬿、金高銀！北大國慶親善大使曝光。（圖／記者許展溢攝）



親善大使最後自信宣告將以最誠懇的態度和專業表現，扮演好自身角色，一個個上前秀出語言天份和才藝，還以螳螂走路方式展現具有難度姿態，演唱「明天會更好」、「想見你想見你想見你」，並搶先祝賀中華民國生日快樂，並以具體表現呼應今年國慶「民主台灣、自行前行」的精神。

▲被說像陳意涵的經濟系二年級羅捷伶表示，眼睛比較像。（圖／記者許展溢攝）