「罷王」拉票挨罰60萬　陳學聖抱怨：楊烈幫蔡英文助選只罰50萬

▲陳學聖。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

2021年1月16日舉行時任桃園市議員王浩宇罷免投票時，國民黨前立委陳學聖在臉書表示「投下罷王一票」，被桃園市選委會依違反《選罷法》罰60萬。對此，陳學聖今（7日）坦承此事，並藉此事向民眾喊話10月23日一起罷免台灣基進立委陳柏惟；他自嘲，如果希望成功的選民，請趕快努力動員，不要跟進他「臨門一腳」被罰錢。

陳學聖當天臉書寫道「眾志成城，罷王必成，下午兩點，投下罷王一票！大家加油！還差一點點！」但在發文後約半小時，他經網友提醒，告知他的發文疑似有向民眾拉票，票投特定選項，恐已違法，他也緊急移除修改相關文字內容。

時過數月，網紅「四叉貓」在臉書「劉宇」7日重提此事。他表示，今年1月16日罷免王浩宇投票日的下午2時11分，陳學聖在臉書發文要大家去投下罷免票，雖然被網友提醒後有修改，但編輯紀錄依然能看到，由於當天結束投票之前（下午四時）不能用任何方式宣傳，所以被罰了60萬，然後陳的訴願又被駁回，本案維持原處分。

對於自己因此被罰60萬，陳學聖7日下午在臉書回應，「求仁得仁！」原不想多說，但因剛有記者來問，就乾脆和大家說清楚。他坦承，自己在罷免王浩宇投票當天，於臉書貼圖文告訴大家自己已投完票，也鼓勵選民踴躍出來投票；但有人向選委會檢舉他違反《選罷法》，經選委會開會決議，認定他雖很快修改少許文字，但已有4000多人觸擊，298則留言，27次分享，顯有造成影響，所以罰了60萬。

但陳學聖也提到，而藝人楊烈2016年幫總統蔡英文助選，投票當天在臉書貼文，也不過只罰了50萬，「我罷免議員就60萬，你覺得呢！」

接著，陳學聖說：「好吧！如果選委會結論真是如此，朋友和我說，就算『求仁得仁』，幫大家實踐了心願，也是台灣第一起因罷免被罰款，犧牲是值得的！」

他喊話，10月23日還有一起罷免陳柏惟大案，如果希望成功的選民，請趕快努力動員，不要跟進他「臨門一腳」被罰錢，這錢可以幫助很多貧弱家庭的，所以就有決心的，讓投票一次到位吧。