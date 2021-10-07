陳柏惟玩「快打旋風」噴掉1000元！　機台照疑曝光

記者邱晟軒／綜合報導

台灣基進立委陳柏惟昨被踢爆10年前曾肇事逃逸後，今（7日）又被網友爆料指出，在賭博相關判決書中發現「陳柏惟」的名字，而陳柏惟對於賭博指控也立即出面駁斥，「只是去打電動，有時候會玩快打旋風，有時候玩麻仔台」。對此，台北市議員張斯綱在臉書貼出快打旋風拉霸機的照片並質問，「你玩的快打旋風是不是這台？」



本站今報導，「遭爆曾涉賭 陳柏惟怒駁：我只是去玩快打旋風跟麻仔台」內文指出，有網友發現判決書檢索系統中，9案中有7個都有陳柏惟，包括誹謗、恐嚇危害安全、妨害名譽、公共危險等，其中肇事逃逸陳柏惟已經承認，質疑其他2個賭博案是否也是立委陳柏惟本人，並翻出他過去受訪時曾說父親是賭場場主。

陳柏惟表示，當天是去電子遊藝場，去那邊打電動，有時候會玩快打旋風、有時候玩麻仔台，當天情況有一些人賭博，警察臨檢把整棟大樓都叫去，「我是做證人，不代表我在賭博」。

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▲陳柏惟宣稱玩的快打旋風機台疑似曝光！（圖／翻攝張斯綱臉書）

對此，國民黨台北市議員張斯綱下午在臉書發文表示，「陳柏惟再驚傳涉賭？幸好本人已經出面否認，表示當天只是去遊藝場玩快打旋風，並沒有賭博，雖然被警察臨檢帶走，但最後被列為證人不起訴。」

張斯綱同時發現判決書藏玄機並指出，「根據判決書中提到，證人即客人陳柏惟於警詢時證稱：查獲當天係把玩賓果星球電子遊戲機檯，先開分再押分把玩，連線就得分，比例為1：3，即1,000元可換3,000分，當日已經輸1,000元等語。」

張斯綱附上一張「快打旋風拉霸機」的照片並質問陳柏惟，「嗯？是不是時間過太久你已經忘了當天現場狀況，那不曉得你還記不記得，你玩的快打旋風，是不是這台呀？」

貼文曝光後，立刻引發許多內行回應，「很多柏青哥還有拉霸機的確會用動漫電玩角色IP，說實在我也只在知道有這樣的情況，至於到底用什麼角色一切要玩過才知道，賠率也要玩過才知道」、「果然是快打旋風，懂玩」、「打賭博機台誰沒有？重點是說謊成性，騙我沒打過快打旋風！快打旋風的機台才不會跟賭博機台放在一起耶」、「這台是SLOT啦」。